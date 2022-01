Impresa lança sites provisórios do Expresso, SIC e SIC Notícias após ataque informático

Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do grupo Impresa, dona da SIC e do semanário Expresso © Gerardo Santos / Global Imagens

Os leitores do semanário Expresso e dos sites SIC e SIC Notícias já podem aceder novamente à informação, sem ser através das redes sociais desses órgãos. O grupo Impresa relançou os sites dessas marcas, mas num formato provisório, após o ataque informático perpetrado pelo grupo de hackers Lapsus$ no dia 2 de janeiro. Contudo, os formatos originais dos sites destas marcas continuam inacessíveis. As páginas da plataforma Opto, do jornal regional Mirante e de uma revista corporativa da Galp, alojados nos servidores da Impresa, também foram atacados e continuam fora de serviço.

Em comunicado, publicado no site do Expresso, a direção do semanário garantiu que "nunca desistirá de lutar pelo Estado de Direito, pela Democracia, pela liberdade". E sublinhou que tudo fará para continuar a fazer chegar a informação aos leitores.

Adiantam também que os sites temporários permitirão levar aos leitores as notícias que têm sido publicadas, nos últimos dias, nas redes sociais do jornal. O semanário lamentou a situação, pediu desculpas aos leitores e saudou outras empresas e grupos de comunicação social que condenaram o sucedido à Impresa. O grupo continua a colaborar com as autoridades para "resolver a situação tão rápido quanto possível".

"Como sabem nós, Expresso e SIC, estamos a ser alvo de um ataque informático, o que tem dificultado seriamente a missão: informar os leitores e espetadores", lê-se.

O ataque informático à Impresa também foi condenado pela Global Media (dona do Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e Jornal de Notícias), pela Media Capital (dona da TVI e responsável pela CNN Portugal), pela RTP, pelo Público e por outros meios jornalísticos nacionais.

A 2 de janeiro (domingo), a Impresa confirmou que os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estavam temporariamente indisponíveis, devido a um ataque informático. Além dos sites do semanário Expresso e dos canais SIC e SIC Notícias, foram afetados os sites da revista Blitz, bem como o site da Opto e as páginas online do jornal regional Mirante e do projeto editorial da Galp Energiser.pt, que estão alojados nos servidores da Impresa.

O site da Blitz continua fora de serviço, mas os artigos podem ser acedidos através do site temporários do Expresso. Já o site da plataforma Opto, o Mirante e o projeto Energiser.pt continuam inacessíveis

O ciberataque foi levado a cabo por um grupo de hackers brasileiros que se autodenominam de Lapsus$, que chegaram a enviar mensagens aos leitores dos projetos desenvolvidos pelo grupo Impresa. O ataque foi organizado na rede social Telegram.

Nas primeiras horas de 2 de janeiro, eram visíveis neste sites um pedido de resgate sobre os acessos aos sites. "Os dados [do grupo] serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", lia-se, sendo que os valores em causa não foram mencionados.

O grupo liderado por Francisco Maria Balsemão garantiu que está a trabalhar com a PJ e com Centro Nacional de Cibersegurança para solucionar o caso, além de que irá apresentar uma queixa-crime.

O grupo de media considera que se trata de um "atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital".

Numa resposta imediata ao sucedido, os jornalistas do grupo recorreram às redes sociais do Expresso e da SIC, no Facebook, no Linkedin e no Instagram, para continuar a noticiar o que de mais relevante acontece no país e no mundo.