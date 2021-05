Francisco Pedro Balsemão © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A Impresa vai avançar com um processo judicial contra o Nascer do Sol, na sequência de uma notícia que dava conta da alegada "falência técnica" do grupo e a existência de "400 milhões de dívidas à banca".

Em comunicado, a dona da SIC adianta esta segunda-feira que a "Impresa exercerá o seu direito de resposta e retificação, nos termos da lei, e avançará com um processo judicial".

Na edição de 29 de maio, no jornal Nascer do Sol, no respetivo suporte 'online' e na edição digital do Inevitável, publicou uma alegada falência técnica e a existência de dívidas à banca do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão.

Estas informações "são falsas e lesivas da reputação económica do grupo Impresa", salienta a empresa.

"O grupo Impresa reforçou, sim, a solidez verificada em 2019, registando, em 2020, uma autonomia financeira de 36,8%" e a dívida líquida total à banca "no final de 2020 era de 152,8 milhões de euros, sendo este o valor mais baixo desde 2005", lê-se no comunicado.