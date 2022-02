Impulsos ajudam a trocar viagens curtas de carro por trotineta

Imagine que está com a aplicação do telemóvel pronta para chamar um carro e fazer uma viagem inferior a três quilómetros. De repente, a aplicação sugere que, em vez do automóvel, utilize uma trotineta partilhada. Depois de mostrar o preço, até 60% dos utilizadores, em média, trocaram as quatro rodas pelas duas rodas da trotineta elétrica.

A conclusão é de um programa piloto da plataforma de transportes Bolt em parceria com o Instituto de Economia dos Transportes, da Noruega (TOI, na sigla original). Na iniciativa participaram utilizadores aleatórios, de 10 cidades europeias, Lisboa incluída.

A capital portuguesa teve o maior aumento de utilizadores (210%) que optaram pela trotineta em vez de uma viagem de carro na Bolt em percursos inferiores a três quilómetros. As trotinetas tinham de estar a menos de 300 metros dos utilizadores.

"Na Europa, a maioria das viagens de carro tem menos de cinco quilómetros de distância e cerca de 25% das viagens de carro na Bolt, a nível mundial, são mais curtas do que três quilómetros. Ao encorajar os utilizadores a adaptar a sua opção de mobilidade partilhada à distância da sua viagem, é possível ter um impacto considerável no ambiente", destaca o responsável de políticas públicas de Portugal, Espanha e Itália da Bolt, Andrea Vota, citado em comunicado de imprensa.

A plataforma de transportes da Estónia alega que as emissões de dióxido de carbono de uma trotineta são, em média, três vezes inferiores às de um carro.

Além de Lisboa, foram avaliadas capitais europeias como Estocolmo, Gotemburgo, Oslo, Cracóvia e Madrid.

Em Portugal, a Bolt conta com serviço de trotinetas partilhadas em Lisboa, Braga, Coimbra, Barcelos, Setúbal e Cascais. A opção vai estar disponível em mais cidades nacionais durante 2022.