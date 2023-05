Inapa aprova proposta de aplicação de resultados e elege novo administrador

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Maio, 2023 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

A Inapa aprovou, em assembleia-geral, as contas de 2022, a proposta de aplicação de resultados, bem como a eleição do administrador Fernando Sanz Pinto, foi hoje comunicado ao mercado.

Segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os acionistas decidiram hoje aprovar as contas individuais e consolidadas de 2022 e a proposta de aplicação de resultados, que prevê a transferência do lucro, no valor de 17.758.630,01 euros, para os resultados transitados.

A proposta da acionista Nova Expressão para a eleição de Fernando Sanz Pinto como administrador recebeu igualmente 'luz verde'.

O Conselho de Administração da Inapa -- Investimentos, Participações e Gestão, que é presidido por Diogo Rezende, conta agora com Inês Louro, Frederico Lupi, Victor Barros, Emília Frazão, Patrícia Caldinha, João Sales Luís e Fernando Sanz Pinto como vogais.

Na reunião desta quinta-feira foi também decidido atribuir um voto de confiança aos órgãos de administração e fiscalização da empresa.