Incêndio destroi parte das instalações da empresa de mobiliário Antarte em Rebordosa

Um incêndio destruiu parte das instalações da empresa de mobiliário Antarte em Rebordosa, concelho de Paredes, e pelas 07:50 ainda se combatia o fogo no exterior, onde diversas paletes de madeira continuavam a arder, segundo a proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, pelas 07:50, o fogo estava controlado no interior das instalações, mas o combate permanecia no exterior, onde diversas paletes ainda estavam a arder.

No local do incêndio estavam 27 elementos dos bombeiros de Rebordosa, Baltar, Paredes e Lordelo, apoiados por 10 viaturas, além da GNR.

O alerta foi recebido pela proteção civil às 06:49.

A Antarte foi fundada em 1998, em Rebordosa, como uma empresa dedicada a peças de mobiliário antigas e arte. Com a montagem da primeira unidade industrial, em 2000, a marca dedicou-se ao mobiliário de design.