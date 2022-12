Inclusão é (também) inovação  

Os vencedores do Altice Internacional Innovation Awards, nas várias categorias. © Foto: DR

Pelo sexto ano, a Altice Portugal levou a cabo o concurso Altice International Innovation Award. Um concurso que promove a inovação e a aproximação entre a investigação, o ensino e as empresas. Porque, como Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal, lembrou aquando da entrega dos prémios, "a inovação é fundamental para o sucesso e competitividade de qualquer país e das empresas. Não sendo por acaso que os países que apresentam índices de desenvolvimento socioeconómico mais elevado são aqueles que conseguiram criar ecossistemas que promovem consistentemente a inovação e desenvolvimento tecnológico". Alexandre Fonseca, coCEO da Altice Europe, por seu lado, frisou o papel do MEO enquanto operador líder em todas as geografias onde opera, na promoção da inovação, lembrando que "sem investimento não há inovação" . "Este Prémio celebra isso mesmo, o sucesso e as conquistas da inovação e do empreendedorismo, de quem arrisca, de quem antevê, de quem vai mais longe, representando também uma oportunidade de compromisso para o progresso tecnológico da nossa sociedade. Promove a união de empreendedores, da academia, das empresas, em volta de um tema comum: melhorar e dar resposta às necessidades presentes no dia-a-dia", sublinhou o gestor.

A edição deste ano do Altice International Innovation Award bateu todos os recordes em termos de adesão e participação. No total, o concurso recebeu 125 candidaturas - 95 portuguesas e 31 internacionais. De destacar que houve 24 candidaturas oriundas do país convidado - a Irlanda.

O concurso premeia três categorias de candidaturas: Inclui by Fundação Altice, que pretende fomentar projetos inclusivos que visem a disponibilização de tecnologias de informação e comunicação e de soluções tecnológicas de acessibilidade ao serviço dos cidadãos, particularmente dos que são portadores de necessidades especiais; Academia, que tem como objetivo premiar estudantes de doutoramento; e Startup, que almeja ajudar a desenvolver empresas em fase de incubação.

Atualmente, trata-se do maior prémio monetário atribuído em Portugal na área da inovação tecnológica. No total são atribuídos 95 mil euros.

A escolha dos vencedores deste ano não foi uma tarefa fácil. Sobre os mesmos o presidente do júri esclareceu que "a nossa procura e escolha recai sobre projetos que têm um potencial enorme e que poderão fazer a diferença, bem como projetos cuja atitude de busca do conhecimento foi a verdadeira aposta em fazer diferente".

Os vencedores deste ano

Promover a diversidade e inclusão de diferentes culturas. Esse é o objetivo da Inclusio, uma plataforma que combina tecnologia, ciência comportamental e Inteligência Artificial que permite que os empregados de uma organização construam, de forma confidencial, o seu perfil de diversidade. A grande vencedora da sexta edição do Altice International Innovation Award levou para casa não só um cheque de 50 mil euros como a possibilidade de concretização de um projeto piloto (prova de conceito) com o Grupo Altice. A empresa, nas palavras da fundadora e CEO, Sandra Healy, está a considerar usar parte desse valor na implementação de um negócio em Portugal, aproveitando as condições da Altice. A grande vantagem da plataforma da Inclusio é que esta permite que as empresas consigam medir e rastrear dimensões de neurodiversidade, deficiência e experiência profissional, viabilizando o desenvolvimento de políticas mais inclusivas e o ajuste e acomodação das diferentes dimensões da experiência humana em contexto laboral.

Na categoria Academia, o júri decidiu atribuir o galardão (e 25 mil euros) ao projeto Dynamic Defense for Softwarized and Virtualized Networks, de Vítor Cunha. Um projeto que está intimamente ligado ao próprio negócio da Altice. Isto porque tem uma abordagem considerada como inovadora para fazer face ao atual cenário de prevalência de riscos de cibersegurança que alia técnicas de Moving Target Defense (MTD) e Two-Factor Authentication. Na prática, prevê a criação de uma camada de defesa/autenticação de rede que irá mover a superfície de ataque (a função potencialmente vulnerável), observando todas as configurações disponíveis e assim impedindo ou dificultando o processo de ataque.

Facilitar a navegação de utilizadores com défices visuais, seniores e também ciclistas e motociclistas - esse é o grande objetivo da Dreamwaves, a vencedora da categoria Inclui by Fundação Altice. A solução, defendida pelo fundador Hugo Furtado, é baseada em Audio Augmented Reality que pode beneficiar utilizadores com défices visuais, seniores e também ciclistas e motociclistas. Trata-se de uma proposta de solução stand alone que integra navegação mãos-livres através de áudio espacial, realidade aumentada e localização de utilizadores utilizando modelos de machine learning. Os pontos de som virtuais ativados pela aproximação do utilizador são ouvidos como objetos reais, podendo o utilizador caminhar facilmente para cada fonte sonora. Para chegar à solução final, a empresa trabalhou com 120 pessoas com deficiência visual, mas Hugo Furtado considera que há mais oportunidades de negócio para a solução. É o caso de ciclistas, por exemplo. Isto porque o utilizador não tem de estar a olhar para o telemóvel para obter as indicações. A solução permite a orientação através de sons, aumentando a precisão da navegação e a segurança do utilizador. Para o futuro, a empresa pretende focar-se no segmento Business to Business (B2B), tendo como objetivo chegar aos mil utilizadores. O prémio de 20 mil euros, na opinião do fundador, vai ajudá-los nessa tarefa de scale up.

Papel das empresas na promoção da inovação

As empresas, e neste caso a Altice, têm um papel importante em fomentar a inovação. Mesmo porque, como lembrou Alexandre Fonseca, "são as empresas que são o motor de desenvolvimento das economias e são as empresas que criam valor e postos de trabalho". Na mesma linha, Ana Figueiredo lembrou que, "com o Altice International Innovation Award, temos como objetivo potenciar e apoiar a inovação. Há seis edições que incentivamos estudantes e empreendedores a fazerem a diferença, a colocarem as suas ideias ao serviço da sociedade, algo que continua a ser parte essencial do nosso ADN. Sobretudo, num momento em que os desafios que o país enfrenta são especialmente duros e, mais do que nunca, precisamos desse espírito inovador para levar Portugal mais além".

Mas o papel da Altice no fomentar da inovação vai muito além do que ter "apenas" um concurso. Como lembra Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs, "através da Altice Labs, a Altice tem uma ligação muito estreita com o sistema científico e tecnológico nacional, instalando mesmo nalgumas universidades e institutos politécnicos laboratórios conjuntos que permitem explorar tecnologias emergentes". Quanto ao vencedor deste ano - o projeto Dynamic Defense for Softwarized and Virtualized Networks - refere o executivo, explora novas técnicas na área da cibersegurança, que com o avançar da digitalização é um tema cada vez mais presente e crítico. "A cibersegurança é uma das áreas que a Altice promove junto dos seus clientes e, portanto, faz todo o sentido que as técnicas que o vencedor estuda, sejam analisadas pela Altice Labs e eventualmente integradas na oferta comercial criando diferenciação no mercado.

Questionado sobre se a Altice Labs equaciona vir a trabalhar com algum dos finalistas, Alcino Lavrador afirma que "um dos compromissos que assumimos com os finalistas é explorar as suas tecnologias, no sentido de avaliar de que forma complementam e criam valor às soluções que a Altice Labs desenvolve ou até diretamente com as áreas de negócio da Altice se se trata de produtos maduros".

O responsável da Altice Labs lembra que o vencedor tem mesmo a opção de fazer um piloto com a Altice e testar o mercado, caso se trate de um produto novo. "A Altice tem o Programa ENTER de apoio a startups e os projetos finalistas podem, se assim o entenderem, aderir, tirando partido das diversas iniciativas, nomeadamente de mentoring, que se desenvolvem e que ajudam a criar uma visão de produto orientada ao mercado, para além de usar o espaço de co-work disponível em Lisboa", refere Alcino Lavrador, acrescentando que, "relativamente aos finalistas da edição de 2022, estamos a analisar com cada um deles de que forma podemos criar valor juntos, seja ajudando-os na fase de desenvolvimento, seja na parte comercial e de estratégia".