"Incompetência e negligência grosseira": NOS e Altice culpam regulador por atraso no 5G

"É lamentável ver o único responsável pelo atraso do país no 5G, tentar atirar para outros responsabilidades que são exclusivamente suas." É desta forma que a NOS, liderada por Miguel Almeida, reage à notícia da aprovação das alterações ao leilão do 5G pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que tornam viável a realização de 12 rondas diárias .

"Quando a incompetência e a negligência grosseira parecem ter atingido o seu limite, eis que mais uma vez o regulador se consegue superar", insiste fonte oficial da operadora, acrescentando que tal atitude "não é surpreendente". "A única surpresa é ninguém questionar o seu lugar e não o responsabilizar pelos danos incalculáveis causados aos portugueses", conclui a NOS, em declarações ao Dinheiro Vivo.

"Quase 100 dias decorridos daquele que é, seguramente, o mais lento, longo e atrasado leilão para o 5G na Europa, o regulador vem a público queixar-se das suas próprias decisões e admitir o atraso do país que só à sua atuação pode ser atribuído", reforça também a Altice, em comunicado enviado às redações.

O leilão principal para a atribuição das licenças de quinta geração arrancou há quase cinco meses (14 de janeiro), tendo atingido na segunda-feira o 97.º dia de licitação. Portugal é um dos apenas três países europeus que ainda não têm qualquer oferta comercial de 5G, tendo inclusivamente falhado a primeira meta definida por Bruxelas no calendário da implementação da nova tecnologia.

A Comissão Europeia tem mesmo alertado para "os atrasos na quinta geração móvel, incluindo nos leilões de frequências, que criam incerteza para as empresas, que têm de tomar decisões, e para os consumidores", pedindo aos Estados-membros que avancem mais rapidamente na atribuição do espetro.

"Relembramos que há cerca de três anos que o presidente deste regulador (Cadete de Matos, que lidera a ANACOM) não mantém qualquer tipo de diálogo com os líderes dos operadores de telecomunicações sobre processos vitais para a estratégia nacional do setor, como é o caso do 5G. Vem agora reconhecer o atraso do país e propor a alteração do regulamento para acelerar o fim do leilão, facto que só pode deixar a sociedade portuguesa, em particular o setor das comunicações eletrónicas, estupefactos", sublinha a operadora liderada por Alexandre Fonseca.

"Esta nova proposta da ANACOM, completamente unilateral, além de ser um reconhecimento dos erros na elaboração do regulamento do leilão, que a própria nunca assume, é contraditória com toda a sua atuação anterior. Isto só demonstra que a Altice Portugal tem razão desde o início deste processo e que este é um verdadeiro flop nacional com consequências gravíssimas para a economia do país."

À semelhança das demais operadoras em Portugal, também a Vodafone tem dado eco dos problemas no desenvolvimento do processo 5G no país - com que o ministro das Infraestruturas garante estar "muito satisfeito", apesar da contestação generalizada.

Há dias, o presidente executivo do grupo Vodafone, Nick Read, afirmou mesmo que "há apenas um país com o qual a operadora está insatisfeita" neste ano, relativamente ao leilão 5G, "que é Portugal", salientando que outros países europeus estão a caminhar numa "boa direção" (leia mais aqui).

O próprio autor do Plano de Recuperação e Resiliência disse estar "muito preocupado" com o processo. "É uma grande, grande preocupação", afirmou em entrevista à Lusa António Costa Silva, que vai presidir à entidade que fará o acompanhamento da aplicação dos fundos atribuídos a Portugal no âmbito do PRR, em que uma das apostas é a digitalização e a inovação. "É incompreensível porque é que a questão do 5G está prisioneira desta luta que existe entre o regulador e os regulados", sublinha o responsável, apontando que este "é um dos casos" em que, "provavelmente, há falta de diálogo e o país não avança".