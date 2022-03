INDAQUA reforça investimento em tecnologia de monitorização da qualidade da água

© Direitos Reservados

A INDAQUA revelou que o investimento no projeto "WaterQuality" ultrapassa já os 200 mil euros e foi reforçado, no último ano, para acelerar a procura de respostas para as crescentes ameaças a este recurso natural.

A empresa está a desenvolver uma metodologia inovadora de integração em modelos matemáticos, em tempo real, de informação da qualidade da água, "identificando de forma muito célere as zonas afetadas por eventuais contaminações", explica em comunicado.

Com esta nova ferramenta será "facilitada a gestão de situações de emergência", minimizando o impacto das ações que são normalmente desencadeadas, conclui.

O "WaterQuality" faz parte de um conjunto de projetos de Investigação & Desenvolvimento (I&D) em que a INDAQUA tem fortalecido a sua ação. Só no último ano, foram criados três novos projetos de I&D e alocada uma verba de mais 1,4 milhões de euros para o desenvolvimento destas áreas, explica a empresa.

Desde 2016, a INDAQUA totaliza 13 projetos e 4 milhões de euros de investimentos em Investigação & Desenvolvimento, comparticipados em parte pelo Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial (SIFIDE) da responsabilidade da Agência Nacional de Inovação.