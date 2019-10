Índia é o país com maior apetência para aumentar investimento em tecnologia

A Índia é o país com maior apetência para aumentar os orçamentos destinados à tecnologia, nomeadamente, Inteligência Artificial (IA), Blockchain, Enterprise Resource Planning (ERP), Internet of Things (IoT) e Robotic Process Automation (RPA). Os dados são do estudo Tech Train da Mazars, denominado “Está a perder o comboio tecnológico? Investimento e implementação global no que concerne a tecnologias transformadoras”.

O relatório contou com mais de 600 executivos C-suite estabelecidos em seis países – China, França, Alemanha, Índia, Reino Unido e Estados Unidos) e a trabalhar em organizações de diferentes indústrias, setores e dimensões.

Os líderes da China são os que estão mais familiarizados com estas tecnologias (79%), seguidos dos alemães e dos indianos, sendo a IA que melhor conhecem. França e Reino Unido ficam para trás e são os que menos estão familiarizados com estas tecnologias.

Apesar de estar em terceiro lugar na familiaridade com as tecnologias, a Índia é o país onde os líderes mostraram maior apetência pelo aumento dos orçamentos consagrados para a tecnologia (52%).

China e a Índia são os países que com maior probabilidade implementaram pelo menos uma destas tecnologias e partilham as taxas mais altas de adoção de todas as cinco tecnologias.

“As nossas conclusões mostram uma dinâmica forte no que diz respeito a estas cinco tecnologias inovadoras – com a China e a Índia a ocuparem uma posição de liderança”, aponta Guillaume Devaux, responsável do setor de tecnologia na Mazars, em nota de imprensa. “Em geral, os níveis de familiaridade são altos, os líderes percebem o impacto destas tecnologias e têm outros projetos para aumentar o investimento. Mas há áreas preocupantes e alguns setores e países que se comparam mal com os outros.”

Globalmente, as barreiras à implementação destas tecnologias mais referidas são a obtenção dos recursos financeiros necessários, encontrar o talento e competências que consigam aproveitar e explorar totalmente a tecnologia e a maturidade do mercado.

“Os líderes que acham que estão a ficar para trás precisam de descobrir qual a tecnologia que vai criar vantagem competitiva significativa na sua organização. Deveriam lembrar-se de que uma transformação tecnológica bem-sucedida requer um amplo apoio – da liderança à generalidade da equipa da empresa. Os líderes podem definir a visão – mas têm de trabalhar com os outros para a implementar”, salienta o responsável.