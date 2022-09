Índice de excelência volta a premiar empresas que mais investem nos recursos humanos

Várias empresas vão poder participar até fim de novembro na sétima edição do índice da excelência - um estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano realizado em Portugal. O índice da excelência analisa as práticas de RH (Recursos Humanos) no país e premeia as entidades que mais investem na área. O estudo vai permitir aos participantes uma comparação com as organizações concorrentes, avança o comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

"Esta iniciativa pretende contribuir para alertar o tecido empresarial português para a importância e evolução das temáticas relacionadas com o clima organizacional e com a gestão estratégica do ativo humano, e tem tido uma adesão muito significativa por parte das empresas", explica o Partner da Neves de Almeida HR Consulting, Gonçalo de Salis Amaral.

Este índice vai evoluindo a cada edição, "procurando adaptar-se às tendências do mercado". Este ano, analisa a satisfação dos colaboradores face a temas como a Sustentabilidade, Diversidade e Responsabilidade Social. Haverá uma análise mais profunda, segundo diz o responsável, " de modo a segmentar a satisfação por característica sociodemográfica, permitindo às organizações perceber quais os grupos que revelam maior e menor satisfação, possibilitando o desenvolvimento de estratégias mais orientadas e focadas nas necessidades reais".

Nas seis edições passadas a iniciativa obteve mais de 70 mil inquéritos respondidos e mais de mil empresas a participar, lê-se na mesma nota.

Ainda de acordo com o comunicado, será lançado, paralelamente, um novo formato de relatório que incluirá o benchmark (uma referência entre as melhores empresas de RH) de boas práticas de mercado. "Terá como base uma análise qualitativa feita às organizações sobre as suas práticas de gestão e que atualmente já é utilizada para a ponderação do Índice da Excelência", sublinha Gonçalo de Salis Amaral.

As empresas podem inscrever-se online e a participação é gratuita, garantido "confidencialidade dos dados durante o processo". Esta é uma iniciativa feita pela Neves de Almeida HR Consulting em parceria com o ISCTE Executive Education.