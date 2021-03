Indie Campers contrata 80 pessoas em 2021

Indie Campers nasceu em Portugal em 2013. © Indie Campers

A Indie Campers vai aumentar a equipa nos próximos três anos. Só neste ano, a empresa de aluguer de autocaravanas vai contratar um total de 80 pessoas para as equipas de operações e de tecnologia e passará a contar com 200 elementos, segundo o anúncio feito esta semana. No final de 2023, haverá 370 funcionários na empresa fundada por Hugo Oliveira.

No final de 2021, a empresa passará a contar com um total de 200 funcionários. Vão entrar 50 elementos para a área operacional, nas áreas de Marketing, Vendas, Apoio ao Cliente, Recursos Humanos e Operações. Para a equipa tecnológica serão contratados 30 membros: a maioria das vagas disponível será nas posições de desenvolvimento de software; também há lugares disponíveis nas áreas de Data Engineering, Quality Assurance e Mobile Engineering, bem como posições seniores de gestão das áreas de tecnologia e de produto.

No final de 2022, a equipa vai crescer para 280 membros. Estarão disponíveis mais 60 vagas na equipa operacional e outras 20 posições no departamento tecnológico, explicou a empresa em resposta às perguntas do Dinheiro Vivo.

No final de 2023, a Indie Campers contará com uma equipa de 370 elementos: vão entrar mais 30 pessoas para a área tecnológica e outras 60 para as restantes posições na empresa fundada em 2013 e que tem sede em Lisboa. Todas as vagas podem ser vistas aqui.

Além do negócio de aluguer de autocaravanas - em 40 cidades de 14 países - a Indie Campers está a apostar cada vez mais no negócio de compra e venda de autocaravanas e de outros veículos.

A empresa pretende posicionar-se como um "chamariz de talento tecnológico" e afirma "estar a evoluir para o conceito de uma one-stop-shop para todas as necessidades relacionadas com road trips e turismo itinerante a nível mundial", assim refere a empresa em comunicado.

Pandemia abranda crescimento

Este anúncio de contratações da Indie Campers surge numa altura em que a Europa enfrenta mais uma vaga do coronavírus. Antes da covid-19, em outubro de 2019, a Indie Campers anunciou a contratação de 200 pessoas para 2020 - o Dinheiro Vivo escreveu sobre isso na altura. Mas a pandemia trocou as voltas, explica fonte da empresa.

"O número de reservas no ano passado acabou naturalmente por ser inferior ao que esperávamos quando esse artigo foi escrito, devido à pandemia, que, na altura, não tínhamos maneira de prever. O ano passado acabou por ser um ano de consolidação e preparação do crescimento futuro, em que nos mantivemos em torno das 150 pessoas. Estes planos de crescimento ultra acelerado transitaram para 2021 (bem como 2022 e 2023), mas de forma mais progressiva em termos do número de pessoas", explica esta fonte.

A Indie Campers conta atualmente com um frota própria de cerca de 2000 autocaravanas para alugar em Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, Croácia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Suécia e Áustria, bem como nas ilhas Mediterrânicas da Sardenha e Sicília.