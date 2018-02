Indústria 4.0. Hub digital integra PME com apoio de 600 mil euros

As pequenas e médias empresas vão contar com apoio de cerca de 600 mil euros para aderirem à Indústria 4.0. Isto será possível graças ao “hub digital”, iniciativa promovida pelo ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade, em parceria com a Porto Design Factory e o TICE – Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica. Esta iniciativa conta com o financiamento, em parte, do programa Portugal 2020.

“Temos como objetivo estratégico capacitar, dotar de informação e incrementar as competências empresariais das PME para a adoção de medidas, tecnologias e ferramentas no âmbito da Industria 4.0, incentivando a aceleração da economia portuguesa para uma economia digital e procurando estabelecer as condições de base para a realização de projetos de ambição acrescida nas fileiras do automóvel, dos novos materiais e do comércio digital”, destaca Pedro Matias, presidente do ISQ, em declarações ao Dinheiro Vivo.

O ISQ, a partir deste trabalho, pretende fazer um diagnóstico da Indústria 4.0 na área automóvel, novos materiais, matérias-primas e comércio digital, assim como medir o grau de utilização de ferramentas, metodologias ou tecnologias relacionadas com a digitalização da economia.

Depois desta etapa, será criada a plataforma “hub acelerador digital”, que vai reunir as “boas práticas e projetos de investigação e desenvolvimento, que facilite o apoio às PME a fim de agilizar a interação entre as empresas e o sistema científico e tecnológico, tendo em vista a troca de experiências e conhecimento e a promoção de práticas de cooperação e coopetição”.

Ao projeto do “hub digital” para as PME, juntam-se ainda parceiros como a IDC – International Data Corporation, Mobinov – Associação do Cluster Automóvel, Associação Plataforma para a Construção Sustentável, a ACPMR-Associação Cluster Portugal Mineral Resources, Brigantia EcoPark, AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa e NERSANT- Associação Empresarial da Região de Santarém, bem como dos parques de Ciência e Tecnologia Sanjotec no Norte, Tagus Valley no Centro e PCTA no Alentejo.