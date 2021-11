Indústria de componentes antecipa recuperação de 1,2% nas receitas em 2021

Fábrica da Bosch em Braga é uma das maiores contribuintes para a produção de peças de automóveis em Portugal. © Cristiana Milhão/Global Imagens

É já em 2021 que a indústria de componentes vai começar a recuperar dos efeitos da pandemia. Para este ano espera-se um crescimento de 1,2% nas receitas, para 10,5 mil milhões de euros, o que compara com os 10,4 mil milhões de euros registados em 2020. A previsão foi divulgada esta quarta-feira no 10.º Encontro da Indústria Automóvel, a decorrer em Ílhavo.

A subida de 1,2% no volume de negócios em comparação com 2020 acontece apesar das várias dificuldades que o setor tem vivido nos últimos meses. A falta de semicondutores tem travado as encomendas das fábricas de automóveis junto das unidades de produção de peças. Além disso, os custos logísticos aumentaram e houve várias matérias-primas que triplicaram de preço desde o início do ano, recordou, durante a apresentação, o diretor da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), Pedro Pêga.

Boa parte das receitas da indústria são provenientes das exportações, no valor de 8,7 mil milhões de euros em 2021 (mais 1,01% do que em 2020 e que corresponde ao terceiro melhor ano de sempre). As exportações correspondem a 82,9% do total do volume de negócios, estima a mesma associação.

Metalurgia e metalomecânica representam 33% do volume de negócios e são as áreas mais representativas na indústria. Logo de seguida surgem os componentes elétricos, com contributo de 32%.

Atualmente, a indústria de componentes emprega cerca de 62 mil trabalhadores, distribuídos por 350 empresas. No entanto, há companhias com mais do que uma fábrica. À conta disso, há um total de 375 unidades produtivas em Portugal.

Aveiro é o distrito com mais fábricas (80), logo seguido do Porto (79) e de Aveiro (45). Viana do Castelo tem 32 unidades, Lisboa e Leiria contam com 24 (cada uma), enquanto Santarém e Setúbal empatam nas 20 fábricas. Beja e Faro são os únicos distritos em Portugal onde não há qualquer unidade de produção de peças para carros.

Praticamente todos os carros fabricados na Europa (98%) contam com pelo menos uma peça produzida em Portugal.

A indústria de componentes antecipa que em 2022 poderá registar receitas próximas dos números pré-pandemia. A recuperação deverá ficar completa em 2023, antecipou o presidente da AFIA, José Couto, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo Dinheiro Vivo.