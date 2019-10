Indústria é o setor com menor disponibilidade para a transformação digital

Com a transformação digital na ordem do dia, o Impacting Group quis perceber em que patamar de implementação e uso de tecnologia estão as organizações portuguesas. As principais conclusões do Estudo de Avaliação do Nível de Transformação Digital apontam para uma melhoria do coeficiente de transformação digital, que evoluiu dos 3,48 pontos para 3,52 pontos. Para calcular este coeficiente, a empresa teve em conta quatro áreas de relevo: o investimento no digital, o valor de contributo da área digital para o negócio, a estrutura organizativa e ainda a forma como é feito o contacto com os clientes.

Este coeficiente de transformação, que vai dos 0 aos 5 pontos, coloca as organizações portuguesas no quarto patamar (entre os 3 e os 4 pontos). Segundo os parâmetros do estudo da Impacting, este nível equivale a um “patamar de desenvolvimento”. Cláudio Fernandes, CEO do grupo Impacting, reconhece que “este resultado apresenta uma ligeira evolução face aos resultados obtidos no ano anterior”, mas que ainda há trabalho a fazer. “Esperamos que, no próximo ano, o coeficiente seja superior a 4, o que colocaria as empresas portuguesas no patamar avançado (o mais evoluído)”.

As conclusões do Estudo de Avaliação do Nível de Transformação Digital traçam o retrato da transformação digital e uso de tecnologia nas empresas por setores. O Impacting Group aponta que é o setor da indústria quem apresenta menor disponibilidade para a transformação digital, com um coeficiente de 3,18 pontos. “Sendo este, em Portugal, um setor fundamental para o tecido empresarial de várias zonas do país, existem a decorrer algumas iniciativas para ajudar estas empresas a dotar-se de capacidade para investir em estratégias digitais para competir num mercado global”, aponta a Impacting Digital.

Como seria de esperar, são as empresas ligadas ao mundo da tecnologia as organizações que apresentam maior disponibilidade para a transformação digital, com um coeficiente de 3,96 pontos. Só o setor do turismo, hotelaria e restauração é que se aproxima dos resultados da área tecnológica, com 3,94 pontos de coeficiente. Estes dois setores estão “muito próximos de adquirir a maturidade necessária para se manterem relevantes no mercado atual”, é apontado.

Digital Power quer mostrar o poder do mundo digital

Cláudio Fernandes indica que “os dirigentes das empresas portuguesas já têm consciência da importância do digital”. “No entanto, por um lado, têm dificuldade em desenhar uma estratégia que respeite o ADN da empresa e esteja orientada para tirar partido do digital e, por outro lado, sentem constrangimentos diversos na respetiva implementação”, explica o responsável.

Para mostrar às organizações portuguesas as potencialidades do mundo digital, a Impacting criou o evento Digital Power, que decorre esta quinta-feira, dia 10 de outubro, em Lisboa. “Após mais de uma década a gerar negócio através do digital, decidimos criar um evento para presentear os executivos de topo com uma sessão de networking e partilha, onde pretendemos mostrar casos relevantes de implementações digitais que melhoram a experiência dos clientes e impulsionam os negócios”.

“Nesta sessão de partilha de conteúdo exclusivo esperamos conseguir elevar o nível de literacia digital da audiência e criar apetência pelo desenvolvimento de soluções inovadoras que enriqueçam o panorama digital em Portugal”, explica a organização. No evento, será conhecido na totalidade o estudo sobre a transformação digital.

Nesta primeira edição, o evento organizado pela portuense Impacting contará com a partilha de casos de empresas como a EDP, Vodafone, Maersk, Outsystems ou a Wise Pirates, que vão partilhar como é possível utilizar as ferramentas digitais para alavancar o negócio e a relação com o utilizador final.

A primeira edição do evento Digital Power tem lugar no Palácio do Governador, em Lisboa, no dia 10 de outubro.