Indústria europeia de bebidas refrigerantes quer reduzir em 10% os açucares adicionados

A UNESDA, representante europeia da indústria de bebidas refrigerantes, compromete-se a nova redução da quantidade de açúcares adicionados em bebidas até 2025.

Dinheiro Vivo 29 Junho, 2021 • 21:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A UNESDA - Soft Drinks Europe, representante europeia da indústria de bebidas refrigerantes, compromete-se agora a reduzir, entre 2019 e 2025, em mais de 10% a média de açúcares adicionados às bebidas, em todos os membros da União Europeia, incluindo ainda o Reino Unido, de acordo com um comunicado de imprensa.

O objetivo será assim cortar 33% da média de açúcares que têm sido acrescentados nos últimos vinte anos.

Por sua vez, a PROBEB - Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, também integrante da UNESDA, tem atuado ativamente na redução de açúcar e calorias no mercado nacional, tentando ultrapassar os objetivos definidos pela associação europeia. Em maio de 2019, a PROBEB juntamente com a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, prometeu cumprir uma redução estabelecida nos 10% do teor de açúcar em bebidas refrigerantes - objetivo este que foi completado, tendo-se registado uma diminuição de cerca de 11,4% no final do mesmo ano. Em 2016, Portugal já tinha igualmente reduzido em 30,5% o valor calórico dos refrigerantes.

É reconhecendo esta tendência positiva dos números que a PROBEB garante que "o caminho percorrido pelo setor em Portugal tem demonstrado vontade e capacidade de contribuir proativamente para a redução das calorias na dieta dos portugueses" e que "as bebidas refrigerantes são seguras", explica em comunicado.

Com o olhar no futuro e para celebrar o 63ª aniversário da UNESDA, são assim definidos novos e mais exigentes compromissos de saúde dirigidos à indústria de refrigerantes que garante dinamizar novas receitas e produtos mais saudáveis, incentivando a procura destes por parte do consumidor europeu.