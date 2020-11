INE: Alojamento turístico registou 3,6 milhões de dormidas em setembro, menos 47% que em agosto

O retrato é claro: o setor do turismo continuou a ser afetado pela pandemia de covid-19. Os vários atores do setor já o tinham indicado e, agora, os dados finais do INE comprovam.

O alojamento turístico contou com 1,4 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em setembro de 2020, de acordo com os dados do gabinete de estatística. E o que revela uma quebra de 52,7% e 53,4%, respetivamente quando comparado com o mesmo mês de 2019. Face a agosto a queda é menos acentuada: 43,6% e 47,1%, respetivamente.

(em atualização)