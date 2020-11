INE: Alojamento turístico registou 3,6 milhões de dormidas em setembro, menos 47% que em agosto

O retrato é claro: o setor do turismo continuou a ser afetado pela pandemia de covid-19. Os vários atores do setor já o tinham indicado e, agora, os dados finais do INE relativos a setembro comprovam.

Muito distante dos números de outros anos, o alojamento turístico contou com 1,4 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas em setembro de 2020, de acordo com os dados do gabinete de estatística. O que revela uma quebra de 52,7% e 53,4%, respetivamente quando comparado com o mesmo mês de 2019. Face a agosto a queda é menos acentuada: 43,6% e 47,1%, respetivamente.

O maior número de hóspedes e dormidas foi realizada por residentes: 1,3 milhões de hóspedes e 3,5 milhões de dormidas no nono mês de 2020. "No 3º trimestre de 2020, as dormidas totais diminuíram 55,7% (-12,0% nos residentes e -76,3% nos não residentes), depois de no 2º trimestre terem recuado 92,5% (-78,0% nos residentes e -98,1% nos não residentes) e no 1º trimestre terem registado um decréscimo de 18,3% (-12,2% nos residentes e -21,0% nos não residentes)", indica o INE.

Para se ter uma ideia, nos primeiros nove meses de 2019, o alojamento turístico em Portugal tinha acumulado 21,3 milhões de hóspedes e 56,2 milhões de dormidas. Já nos primeiros nove meses de 2020, o alojamento para viajantes contou com 8,6 milhões de hóspedes e 21,7 milhões de dormidas.

Os proveitos totais fixaram-se em 204,8 milhões de euros. Os proveitos de aposento cifraram-se 155 milhões de euros, menos 60% que no período homólogo.

"Em setembro, 24,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (22,8% em agosto)".

(em atualização)