INE: Atividade turística continuou a cair em outubro. Mais de 30% do alojamento fechado

A entrada no último trimestre do ano não trouxe muitas mudanças para o turismo nacional. O verão foi muito atípico devido à pandemia, impulsionado pelo turismo interno, e a entrada nos últimos três meses do ano, com as famílias a regressarem ao trabalho e à escola, é sinónimo de um intensificar das reduções da atividade turística.

Os dados divulgados esta quinta-feira, 17 de dezembro, pelo INE, indicam que o setor do alojamento turístico registou pouco mais de um milhão de hóspedes e 2,3 milhões de dormidas em outubro de 2020. Em comparação com o período homólogo, as quebras são significativas: -59,7% em relação aos hóspedes e -63,3% em termos de dormidas.

"As dormidas na hotelaria (79,1% do total) diminuíram 65,3% . As dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 16,1% do total) decresceram 58,2% e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 4,8%) recuaram 24,6%. As dormidas em hostels registaram uma diminuição de 67,1% em outubro, representando 17,7% das dormidas em alojamento local e 2,8% do total de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico", indica o gabinete de estatística.

As estatísticas mostram ainda que não houve uma diferença muito grande entre as dormidas de residentes e de não residentes. As dormidas de residentes ascenderam a 1,19 milhões, registando ainda assim diminuição de 21,7% face a outubro do ano passado. Os não residentes foram responsáveis por 1,13 milhões. Olhando por regiões, todas registaram decréscimos das dormidas. Contudo, o Alentejo e o Centro foram as regiões com menores diminuições. Por outro lado, as maiores reduções tiveram lugar na Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e Açores.

De janeiro a outubro, houve uma diminuição de 61,5% das dormidas totais, resultante de variações de -32,4% nos residentes e de -73,8% nos não residentes

O encerramento de unidades de alojamento tem vindo a registar-se ao longo de todo o ano devido à falta de clientes. Em outubro voltou a agravar-se. Os dados do INE indicam que, em outubro, 32,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. No mês de setembro, a percentagem era de 25,9%.

Com a quebra tanto no número de hóspedes como nas dormidas, naturalmente as receitas do setor também registaram um trambolhão. Em outubro, os proveitos totais foram de 126,2 milhões de euros, menos quase 68% que no período homólogo. Os proveitos de aposente foram de 90,7 milhões de euros, menos 68,7%.