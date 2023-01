INE confirma inflação nos 7,8% em 2022, a mais alta desde 1992

Em dezembro, a inflação abrandou para 9,6%. © EPA/TOLGA AKMEN

A taxa de inflação média em 2022 fixou-se nos 7,8%, a variação anual mais alta desde 1992, confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) em 2022 ficou, assim, "significativamente acima da variação registada no conjunto do ano 2021", quando fechou nos 1,3%, adianta o INE.

Sem as componentes de energia e dos bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 5,6%, que compara com os 0,8% no ano anterior.

O INE destaca ainda que a taxa de variação homóloga do IPC apresentou "uma acentuada subida ao longo de 2022, com maior intensidade na primeira metade do ano".

No segundo semestre, observou-se uma desaceleração dos preços nos últimos dois meses do ano, embora a inflação se tenha mantido alta e acima da média do exercício.

A variação média registada no segundo semestre foi de 9,5%, que compara com os 6,1% verificados no primeiro.

O INE confirmou também que, em dezembro de 2022, a inflação desceu 0,3 pontos percentuais (pp) face ao mês precedente, para uma variação homóloga de 9,6%.

Excluindo do índice a energia e os bens alimentares não transformados, a variação homóloga foi 7,3% (7,2% no mês anterior), a taxa mais elevada desde dezembro de 1993.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português registou uma taxa de variação média de 8,1% em 2022, que compara com 0,9% no ano anterior.

A taxa de variação homóloga situou-se em 9,8% em dezembro, inferior em 0,4 pp à observada no mês anterior e superior em 0,6 pp ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro.