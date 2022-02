Inês Brito Rosa, uma mulher na ciência. "Algumas coisas foram um choque de realidade

Na função de HDPE Manager, Inês Brito Rosa, engenheira química, formada pelo Instituto Técnico de Lisboa, tem à sua responsabilidade coordenar, planear e supervisionar as operações da fábrica

Mariana Coelho Dias com Bruno Contreiras Mateus 11 Fevereiro, 2022 • 08:00

Se, originalmente, as ciências eram vistas como "coisas de homens", hoje em dia esta tendência vê-se cada vez mais contrariada. Portugal é, segundo o estudo realizado pela OCDE "A procura da igualdade de género", o país do mundo com maior percentagem de mulheres em cursos de ciências, representando 57% - seguindo-se os Estados Unidos, 17 pontos percentuais abaixo. A primazia feminina mantém-se também entre os cientistas portugueses espalhados pelo mundo, com as mulheres a somar 50,3%, de acordo com o Global Portuguese Scientists.

Ainda que a percentagem de mulheres e homens na ciência esteja cada vez mais equilibrada a nível nacional, acontece que num panorama global continuam a existir mais homens nesta área, segundo dados da ONU. Por este motivo, celebra-se anualmente, no dia 11 de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que pretende destacar "o papel importante que as mulheres têm na produção de conhecimento científico (...) e sensibilizar os decisores políticos e os cidadãos para importância de derrubar barreiras impostas pela desigualdade entre géneros no acesso à educação e carreiras na área das ciências exatas", explica a Eurocid na sua página oficial.

A dar continuidade ao legado de Maria de Lurdes Pintassilgo (1930-2004), a primeira mulher portuguesa a formar-se em engenharia químico-industrial, em 1953, encontra-se Inês Brito Rosa, que com apenas 31 anos, já ocupa um cargo de liderança na Repsol Polímeros, em Sines.

A Ciência está para ela como os números estão para os seus pais economistas. Na função de HDPE (High Density Polyethylene) Manager, a engenheira química, formada pelo Instituto Técnico de Lisboa, tem à sua responsabilidade coordenar, planear e supervisionar as operações da fábrica.

Apesar de desde nova estar rodeada pelo mundo da economia e das ciências sociais, Inês Brito Rosa dispersou-se destas áreas ao decidir enveredar pelas ciências, para as quais sempre esteve "mais inclinada" e sempre teve "mais aptidão e interesse", explica em entrevista ao Dinheiro Vivo. Este interesse foi crescendo consigo de forma natural e progressiva, à medida que foi tendo contacto com a área na escola - e quando no secundário teve de escolher o seu caminho, "as humanidades não foram sequer uma hipótese".

"Algumas coisas foram um choque de realidade"

Seis anos depois de ter ingressado num dos maiores desafios da sua vida, a ciência continua a ser o dia-a-dia da engenheira química na fábrica de produção de polietileno de alta densidade, ainda que atualmente tenha à sua responsabilidade uma grande componente relacionada com gestão de pessoas e equipas.

Quando questionada de como é ser-se mulher num mundo que pertence maioritariamente a homens, como o da engenharia química, Inês Brito Rosa explica que, desde há uns anos, a representatividade feminina no setor tem vindo a aumentar (ainda que não esteja a par com o sexo masculino) tanto no âmbito da formação, como no mercado de trabalho. No entanto, "algumas coisas foram um choque de realidade" quando chegou à Repsol Polímeros, como o facto de ainda estarem a adaptar os balneários para mulheres.

A HDPE manager revela nunca ter sentido que, para chegar ao cargo a que chegou, teve de mostrar mais trabalho do que um homem teria. "Eu não fui a primeira a chegar à fábrica", afirma, aclarando que as colegas que se encontram no complexo há mais anos - "as que foram pioneiras" - é que pavimentaram o caminho para que a figura da mulher neste setor seja vista como é hoje. "Uma das dúvidas que me coloquei quando vim para Sines foi precisamente como é que a mulher é integrada neste mundo de homens. Mas acabei por ser muito bem recebida. Não sinto que, pelo menos aqui, o género influencie o tipo de tratamento", conclui.

A função de chefia na Repsol Polímeros surgiu por nomeação por parte da sua chefe, numa altura em que houve uma reestruturação a nível organizacional. "Recebi bem o desafio", conta, afirmando que foi um processo confortável devido ao facto de já conhecer a equipa e as dinâmicas da empresa. Quando mudou para a posição de liderança, a engenheira química sentiu que a recetividade não foi igual por parte de todos: "talvez tenham ficado de pé atrás, por serem pessoas mais velhas do que eu e com muita experiência na área. Pensaram: vamos ver o que vai sair daqui". O segredo para lidar com este tipo de situações, segundo a mesma, está em "estarmos tranquilos e fazermos o que de melhor sabemos fazer".

Relativamente à maternidade, temática polémica no que respeita ao mundo do trabalho, Inês Brito Rosa afirma ser "uma questão muito pessoal, que não deve ser questionada nem neste setor, nem em nenhum outro" e que esta possibilidade não deve constituir nenhum entrave à ocupação de cargos superiores. No seu caso, não sente que a sua posição na Repsol Polímeros seria afetada, até porque, por experiências de outras colegas, vê que tudo é exequível e que existe bastante compreensão por parte da empresa.

A propósito do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, "paciência, organização, adaptação do discurso para com as pessoas que se lida, muito estudo e conhecimento de idiomas" - o último essencial para as ciências em geral - são os conselhos que a engenheira química deixa às raparigas que se iniciam agora neste setor, que cada vez mais acolhe profissionais mulheres