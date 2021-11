Inetum prevê contratar 179 pessoas em programa direcionado a desempregados

Material de escritório © Pixabay

A Inetum procura novos trabalhadores através do programa Upskill, direcionado à qualificação e requalificação de pessoas desempregadas ou em situações de subemprego. Na primeira edição, a empresa contratou nove trabalhadores, esperando, agora, na segunda edição, recrutar 179 novos funcionários.

Em comunicado, a empresa explica que com as novas perspetivas pretende "responder de forma efetiva à falta de recursos qualificados nas áreas do digital e tecnologia", ao mesmo tempo que "estende o espectro geográfico às cidades de Lisboa, Porto e Bragança".

Francisco Febrero, SAP Global Business Line CEO & Head of Inetum Portugal, quer aproveitar o programa Upskill para identificar "quadros alinhados com a cultura da Inetem e as necessidades dos mercados em que atua".

"No atual contexto ter uma equipa coesa é a resposta para uma organização mais resiliente", sublinha.

A Inetum é um grupo tecnológico que, em Portugal, integra o grupo Gfi, i2s, ROFF e Iecisa. E afirma-se como especialista em serviços e soluções digitais para auxiliar a gestão das empresas-clientes, a partir de tecnologias da informação. O grupo opera em mais de 26 países, contando com quase 27 mil trabalhadores.

Em 2020, a Inetum fechou o ano com uma receita proforma de 2,2 mil milhões de euros, o que representou um crescimento homólogo de 36%. A operação portuguesa foi responsável por 1,4%. O volume de negócios avançou 3% para 1,965 mil milhões de euros, registando-se uma margem operacional de 6,3%.