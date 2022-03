Inflação: Siza Vieira afasta turismo de novas ajudas. "Temos de dirigir os apoios aos setores mais necessitados"

Ministro Pedro Siza Vieira © Foto: Manuel de Almeida/Lusa

O governo acredita que o turismo está a salvo relativamente à escalada da inflação e ao aumento dos preços da energia. Por isso mesmo, o ministro da Economia afasta a possibilidade de novos apoios para o setor.

"O setor turístico foi muito afetado nestes últimos anos pela pandemia. Agora está com boas perspetivas para o ano que se segue. Temos de dirigir os apoios aos setores que estão mais necessitados. Estamos muito rapidamente a procurar desenhar apoios para as atividades que vão ser mais afetadas pelo previsível aumento de custos da energia, pelo previsível aumento de custos alimentares que não sejam recuperados nos preços", garantiu esta quarta-feira, 16, Pedro Siza Vieira. O governante, que falou aos jornalistas à margem da visita oficial da inauguração do primeiro dia da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre até domingo, sublinhou que, durante a pandemia o turismo foi o setor que mais apoios recebeu.

"Ao longo dos últimos dois anos o turismo foi o setor que mais apoios recebeu. Apoios para a preservação do emprego, apoios aos custos fixos que as empresas turisticas tinham perante o encerramento da atividade, apoios à sua liquidez e à sua capitalização. Tudo isso foi muito importante durante anos em que não tínhamos procura, tínhamos muito menos turistas do que era habitual. Neste momento a nossa expetativa é que haja uma recuperação da procura e, portanto, uma normalização da situação para todo o setor".

O ministro da Economia acredita que este será um ano de recuperação para o turismo nacional que se aproximará "dos números de 2019" e afasta a possibilidade de uma mudança nos planos do setor devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"As reservas para Portugal estão fortes, as companhias aéreas estão a dar o sinal de que não só estão a reforçar a oferta para Portugal mas também estão a ter procura por parte dos seus clientes. Também do lado do alojamento são esses os sinais que temos. Não vemos cancelamentos a surgir, por isso estamos todos a manter a mesma expetativa que tínhamos há semanas atrás", reiterou.

Recorde-se que o governo anunciou um conjunto de respostas ao choque de preços na energia e outros bens provocado pela invasão russa à Ucrânia. As medidas vão alargar também apoios direcionados aos transportes de mercadorias, setor TVDE, agricultura e indústrias e outras empresas mais penalizadas pelo aumento de custos de produção. Entre as várias medidas, foi lançada uma linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas mais dependentes da energia e dos combustíveis, que ficará disponível já partir desta quinta-feira, dia 17 de março.