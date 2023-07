Infraestruturas de Portugal adjudica contrato de 3,35 milhões à Efacec. © José Carmo/Global Imagens

A Infraestruturas de Portugal (IP) adjudicou um contrato de 3,35 milhões de euros à Efacec para conceber e implementar as soluções de telemática a aplicar na modernização da Linha ferroviária do Oeste - Troço Meleças - Caldas da Rainha, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

As obras "vão contribuir para uma maior fiabilidade e segurança do sistema ferroviário, assim como para uma maior qualidade do serviço prestado às populações", de acordo com a mesma nota.

As soluções de telemática incluem, entre outros, "os sistemas de alimentação, a rede de dados de suporte à exploração, a rede telefónica de exploração, o sincronismo horário, o sistema de supervisão técnica das infraestruturas e a rede física de transmissão", explica a empresa, cujo principal acionista continua a ser o Estado. Recorde-se que 71,73% do capital ainda está na esfera pública, apesar de o governo já ter assinado um acordo com o fundo alemão Mutares para a venda da companhia.

"A Efacec congratula-se por voltar a merecer a preferência da Infraestruturas de Portugal, reforçando a sua participação na modernização da linha do Oeste. Um projeto que reforça um portfólio desenvolvido para a Infraestruturas de Portugal, que se estende ao longo de mais de 50 anos e que traduz a confiança depositada na tecnologia Efacec e na capacidade de execução das suas equipas", afirmou o CEO da Efacec, Ângelo Ramalho, citado no comunicado.

O empreendimento, já em curso, considera duas empreitadas de eletrificação para o troço Meleças - Caldas da Rainha, numa extensão de cerca de 85 km, o desenvolvimento e implementação dos sistemas de sinalização e a construção de uma subestação de tração elétrica em Runa já adjudicada também à Efacec.

O setor da mobilidade é uma das principais áreas de atividade da Efacec e o fornecimento de soluções tecnológicas para projetos metro-ferroviários tem sido desenvolvido em conjunto com importantes players internacionais e em diversos mercados, com especial foco na Europa do Norte.

Atualmente, a empresa está a participar na construção da Linha ​​​​​​​Sydavnen do Metro de Copenhaga (Dinamarca), na renovação do Centro de Comando do Metro de Dublin (Irlanda), na extensão da Linha Amarela e nova Linha Circular do Metro do Porto (Portugal), bem como na conceção, construção e manutenção do Sistema de Mobilidade do Mondego (Portugal).