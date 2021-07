Inglaterra vai isentar de quarentena americanos e europeus vacinados

© DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

As autoridades inglesas vão permitir, a partir de 2 de agosto, que cidadãos dos Estados Unidos e da União Europeia, que estejam com a vacinação completa, possam entrar em solo inglês e não tenham de cumprir quarentena. A notícia foi avançada pelo ministro dos Transportes, Grant Shapps, nesta quarta-feira, 28 de julho.

Segundo o responsável, citado pela Reuters, apesar desta isenção de quarentena para vacinados, continua a ser necessário que os cidadãos oriundos destes territórios apresentem um teste PCR negativo antes do embarque e continuem a fazer um novo teste PCR - com resultado negativo - no segundo dia após a chegada para não terem de cumprir o isolamento.

Desde 19 de julho, que os ingleses com a vacinação completa que regressem a casa oriundos de destinos na lista amarela não precisam de cumprir quarentena. Agora, as autoridades alargaram o âmbito da medida.

No início de julho, quando foi anunciada a isenção de quarentena para os ingleses que viajassem para destinos como Portugal, Londres indicava que: "isto significa que para os viajantes com a vacinação completa, os requisitos para os países da lista verde e amarela são os mesmos", disse ainda. Assim, os ingleses que, por exemplo, queiram vir de férias para Portugal Continental e Açores (Madeira está na lista verde) e que estejam vacinados não têm de fazer quarentena no regresso a casa.