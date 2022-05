InnoEnergy e ATEC juntam-se para apoiar a transição energética em Portugal

InnoEnergy e ATEC estabelecem parceria para formação na área das baterias para transição energética em Portugal © Direitos Reservados

A EIT InnoEnergy e a ATEC - Academia de Formação, de Palmela, anunciaram esta terça-feira que vão disponibilizar conjuntamente, em Portugal, oferta formativa da plataforma de aprendizagem EBA Academy para apoiar a requalificação dos trabalhadores do setor das baterias, tendo em vista a transição energética.

"O setor das baterias tem um valor estimado em 250 mil milhões de euros, para a Europa, em 2025, sendo responsável pela criação de quatro milhões de novos postos de trabalho. Associado a este crescimento está a previsão da necessidade de formação (upskilling e reskilling) de cerca de 800 mil pessoas em toda a Europa", pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.

A EIT InnoEnergy foi nomeada pela Comissão Europeia para coordenar a iniciativa industrial European Battery Alliance - EBA250, tendo assim a missão de educar e formar o capital humano para a transição energética. O protocolo agora assinado entre as duas entidades "é um importante passo para a implementação de um plano de requalificação dos trabalhadores industriais em Portugal e colocar o país na linha da frente para satisfazer as exigências do mercado europeu de baterias em rápido crescimento, no qual é necessária uma reforma robusta e liderada pela indústria", afirma Mikel Lasa, CEO da EIT InnoEnergy Iberia, citado em comunicado.

Presente em diversos países europeus através de entidades formadoras locais, a EBA Academy é uma plataforma de serviços de aprendizagem que cobre toda a cadeia de valor das baterias, desde matérias-primas a aplicações e reciclagem, contando já com mais de 30 pacotes de aprendizagem diferentes.

João Carlos Costa, diretor-geral da academia de formação ATEC, destaca ainda que "esta parceria permite disponibilizar ao mercado nacional uma oferta formativa de elevada qualidade, num setor em rápido crescimento, dando continuidade às diversas iniciativas com as quais a ATEC tem vindo a colaborar a nível nacional e Europeu".