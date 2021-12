InnoWave lança hub tecnológico em Beja e abre 50 vagas até 2024

Tiago Gonçalves, CEO da InnoWave © D.R.

A portuguesa InnoWave abriu um novo hub tecnológico em Beja, contando com a colaboração do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), foi esta quinta-feira anunciado. O foco do novo hub da tecnológica são as áreas de cibersegurança e Internet das Coisas, sendo que este novo projeto permite à InnoWave contratar50 pessoas nos próximos três anos.

Na nota enviada à redação, a empresa liderada por Tiago Gonçalves salienta que o novo hub tecnológico vem "reforçar e suportar as atividades de R&D aplicadas ao desenvolvimento de produtos e soluções, e ainda incorporar, de forma integrada, os projetos e soluções da Dark Clarity (empresa de Cibersegurança) e da ViGIE (empresa de IoT) do grupo InnoWave".

A InnoWave quer levar o mundo da inovação até às planicíes alentejanas e, por isso, este novo centro represente, segundo o CEO Tiago Gonaçlves, uma aposta no interior, bem como numa alavanca à proximidade entre a academia e o mundo empresarial.

O hub da InnoWave cria uma relação interdependente entre a empresa, o IPBeja, a Associação Empresarial do Baixo Alentejo e a Câmara Municipal de Beja, segundo o comunicado hoje.

"A ligação entre as empresas e o mundo académico tem de ser cada vez mais próxima. A realidade mostra que a maioria dos grandes projetos e startups nasceu nos meios académicos, e Portugal está entre os melhores, tanto no universo académico como no da inovação tecnológica", realça Tiago Gonçalves.

Para o gestor, o IPB tem "o melhor mestrado em cibersegurança do país" e outro focado na Internet das Coisas. "Tenho a certeza que irão nascer grandes projetos desta parceria", sublinha, indicando que só assim se consegue "inovar, partilhar conhecimento, ganhar novas competências, desenvolver as melhores soluções, estar mais próximo do talento".

Esta ideia é acompanhado por Rui Silva, professor e coordenador do Lab UbiNET do IPBeja. "Esta iniciativa é muito relevante para o IPBeja, para a região, para o desenvolvimento tecnológico, e para a própria InnoWave. Promove a atratividade do IPBeja a novos estudantes na áreas das novas tecnologias, e em particular nas áreas da cibersegurança e do IoT; potencia o desenvolvimento regional com a anunciada criação de 50 postos de trabalho no espaço de 3 anos; estimula a cooperação entre estudos avançados ao nível de Mestrados de Ciência Aplicada e a Industria de Inovação; e revela uma visão de vanguarda empresarial no estreitamento de relações com o meio académico", comenta.

Com o lançamento do novo hub, a InnoWave fez saber que pretende "criar uma rede maior de escritórios nas geografias onde está presente, para que os seus trabalhadores possam trabalhar mais próximos do local onde querem residir, sem terem de abdicar de projetos interessantes".

O grupo InnoWave é uma deep tech (tecnológica focada em áreas complexas como cibersegurança, IoT, cloud) com atividade há 13 anos. Com escritórios em Portugal, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Estados Unidos da América e Índia, a InnoWave conta com 400 trabalhadores, que fornecem serviços para mais de 20 mercados.