INOV Contacto: Bilhete para estágio no estrangeiro com candidaturas até 15 de outubro

Programa de estágios é dirigido a jovens com formação superior completa e que tenham até 29 anos de idade

O programa de estágios internacionais INOV Contacto, que oferece aos jovens licenciados, até aos 29 anos e com formação superior, a oportunidade de realizarem um estágio remunerado lá fora, viu o prazo de candidaturas ser prolongado até 15 de outubro.

Coordenado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o INOV Contact oferece uma carteira de 200 estágios em mais de 80 países e em todas as áreas de formação, focando-se no desenvolvimento de competências internacionais através da integração em empresas de referência, pelo período de 6 a 9 meses.

"O programa assegura as viagens de ida e volta entre Portugal e o país de destino da entidade onde o estágio se realiza, atribui uma bolsa de formação mensal, subsídio de alimentação e ainda um subsídio de alojamento que varia entre os 1.600 e 2.000 euros líquidos, consoante o país onde forem colocados", explica a AICEP em comunicado.

Com prazo limite até às 18h00 do dia 15 de outubro, as candidaturas das empresas e estagiários são feitas através do site do INOV Contacto. "Para a inscrição é apenas necessário, além do comprovativo de licenciatura (ou mestrado integrado), um certificado do nível de inglês, curriculum e carta de motivação."

"O programa inicia com uma formação em práticas internacionais, designado por Campus, que integra seminários, painéis com especialistas, workshops e dinâmicas de grupo, que versam temas como o contexto de mudança do mundo, exemplos empresariais de inovação e globalização, ferramentas e abordagens inovadoras no desenvolvimento de projetos, o papel de Portugal no Mundo, assim como questões práticas da operacionalização do estágio", pode ler-se no mesmo comunicado.

O INOV Contacto é cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), pelo Portugal 2020 e pela União Europeia.