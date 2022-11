Alexandra Costa 06 Novembro, 2022 • 07:10 Partilhar este artigo Facebook

Nos últimos anos, a Galp iniciou um processo em que deixará de ser uma petrolífera, tal como a conhecemos. Como refere Ana Casaca, global head of innovation na Galp, as metas da empresa são muito claras: "Queremos atingir a neutralidade carbónica em 2050".

"Metade dos investimentos da Galp são hoje feitos em energias renováveis, em combustíveis sintéticos e numa nova geração de energias limpas", aponta a executiva da Galp, que acrescenta que isso sugere uma mudança significativa na oferta integrada de energia.

Esta "nova" direção é substanciada nos vários projetos em que a empresa está envolvida. Seja em Portugal ou em países como o Brasil. "Temos 1,3 gigawatt (GW) de solar em operação e queremos chegar aos 4 GW, em 2025, e aos 12 GW, em 2030".

Em Portugal (mas não só), a estratégia de descarbonização da Galp assenta, e muito, num local: a refinaria de Sines. "Vamos transformar o atual complexo num Green Energy Park", afirma Ana Casaca, que acrescenta que a petrolífera vai criar um "cluster de produção e exportação de combustíveis renováveis avançados e reciclados, contribuindo para a mudança estrutural do setor nacional dos combustíveis". Para tal, a empresa vai atuar de forma faseada, começando por um projeto-piloto de 2 megawatt (MW) "que terá, posteriormente, duas fases". A primeira, prevista para 2025, terá um eletrolisador com 100 MW de capacidade instalada. Já a segunda, em 2027, terá 500 MW adicionais de capacidade do eletrolisador.

Mas esse não é o único projeto da Galp em Sines. Adicionalmente, a empresa está a desenvolver uma instalação de 100 MW de eletrólise com parceiros no projeto GreenH2Atlantic, "um dos poucos projetos com apoio da UE devido à elevada componente de I&D" e com produção prevista para 2026.

"Estamos a inovar também nos setores onde a descarbonização é mais difícil. Como a aviação". Ana Casaca deu o exemplo dos Sustainable Aviation Fuels (SAF), onde a Galp lançou uma parceria estratégica com a TAP e ANA. "As experiências começaram em 2022 com o primeiro voo entre Lisboa e Ponta Delgada a utilizar combustíveis de baixo carbono", acrescentou.

O hidrogénio verde é uma das energias do futuro. "Mas não é a única", aponta a gestora, lembrando que, em 2021, a empresa, juntamente com a Northvolt criaram a Aurora, uma joint-venture para desenvolver uma instalação de conversão de lítio para produção de baterias, com início de produção em 2026 para 700 mil veículos elétricos. "Tanto no H2verde como na cadeia de valor das baterias ou nas renováveis, a Galp está a investir e a inovar para responder às necessidades das pessoas e das empresas", conclui Ana Casaca.