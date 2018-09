Abel Mateus: Manso Neto esteve “bastante envolvido” na criação dos CMEC

O antigo presidente da Autoridade da Concorrência Abel Mateus afirmou esta terça-feira que o atual presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, “foi uma pessoa importante” e esteve “bastante envolvido” na elaboração técnica das fórmulas dos CMEC.

Na primeira audição da comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia, Abel Mateus foi questionado pelo deputado PS André Pinotes sobre a importância que o assessor Ricardo Ferreira assumiu na criação do diploma, em 2014, relativo à criação dos Custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC).

“O parecer foi escrito por ele [Ricardo Ferreira], de resposta aos nossos comentários feitos ao ministro [Carlos Tavares]. Ele era uma pessoa importante assim como foi, por exemplo, o doutor Manso Neto, que estava também bastante envolvido na elaboração técnica das fórmulas e do documento”, afirmou.

Questionado, mais à frente na audição pelo deputado do BE Jorge Costa sobre quando e onde aconteceu essa reunião, o antigo presidente da Autoridade da Concorrência admitiu não se recordar.

“Não me lembro se foi antes se foi depois. Lembro-me que houve uma reunião sobretudo para discutir as fórmulas, mas não me lembro já quando foi”, respondeu.

Segundo a página da EDP, João Manso Neto, presidente executivo da EDP Renováveis desde 2006 e administrador do grupo EDP, está na elétrica desde 2003.

Numa apreciação enviada em 16 de abril de 2004 ao ministro Carlos Tavares que tinha a tutela da Energia no Governo de Durão Barroso, com a indicação ao seu assessor Ricardo Ferreira para avaliar o decreto-lei já apreciado em Conselho de Ministros – e que até então ainda não tinha sido publicado -, Abel Mateus alertou para oito riscos do projeto do diploma sobre a cessação dos contratos de aquisição de energia (CAE) e sua substituição pelos CMEC.

“Às vezes nesta comissão fazem-se afirmações que não se vê bem o seu alcance. Por exemplo, foi dito aqui que na altura os CMEC iriam prejudicar a EDP, estimativas que foram feitas na altura”, destacou o professor universitário, referindo-se à audição do economista João Duque.

Na opinião de Abel Mateus, “isto é exatamente contra aquilo que a EDP defende porque se, de facto, eles tinham a estimativa de pagamentos reduzidos e depois se veio a verificar que de facto tiveram elevados pagamentos com os CMEC, quer dizer que houve aqui uma mais-valia”.

“A quem é que a mais-valia beneficiou depois de 2006? Não foi o Estado. A EDP quando defende essas ideias está a dar um tiro no pé, do meu ponto de vista”, condenou.

Em relação à análise da Comissão Europeia sobre os CMEC e as ajudas de Estado, o antigo presidente da Concorrência considerou que esta “enferma da fundamentação sobre a análise de ajudas de Estado”.

“Acho que valeria a pena, e tenho muita pena que isso não tenha sido feito, passar pelo teste do controlo jurídico dos tribunais europeus, infelizmente se calhar já é muito tarde”, destacou.

Em junho, o antigo diretor da Comissão Europeia para a Energia Pedro Sampaio Nunes desafiou a comissão de inquérito às rendas da energia a enviar o processo para o Tribunal de Justiça da União Europeia, questionando “visões contraditórias” da Comissão Europeia.

“Esta comissão [de inquérito] tem poderes jurisdicionais, características semelhantes a um tribunal e, por isso, é totalmente capaz, a meu ver, de poder pedir o reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça que tem a missão de fiscalizar a ação das várias instituições e pronunciar-se sobre este facto de uma forma definitiva e sem recurso”, desafiou Sampaio Nunes na audição inaugural da comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia.