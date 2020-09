Insolvências aumentaram 64,5% em agosto

As insolvências em Portugal aumentaram 64,5% em agosto. No último mês, foram 199 as empresas que não conseguiram proceder aos seus pagamentos, mais 78 do que no mesmo mês de 2019, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela consultora Iberinform. O nascimento de empresas diminuiu 10,2% no mesmo mês.

Porto e Lisboa são os distritos com mais insolvências: 836 (+9,3%) e 697 (+13,1%), respetivamente. Mas os maiores crescimentos homólogos registaram-se em Angra do Heroísmo (+50%), Castelo Branco (+50%), Faro (+43,2%), Viana do Castelo (+39,5%), Évora (+29,6%), Beja (+29,4%), Ponta Delgada (+27,8%), Madeira (+25,4%) e Santarém (+14,7%).

As insolvências só diminuíram nos distritos da Guarda (-25%), Vila Real (-20%), Coimbra (-19,8%) e Viseu (-1,4%).

Apenas na atividade de construção e obras públicas diminuíram as empresas sem capacidade para pagamentos (-4,4%). Em sentido contrário, os setores onde mais aumentaram as insolvências foram as empresas de telecomunicações (+66,7%), hotelaria e restauração (+29,2%), outros serviços (+20,5%), eletricidade, gás, água (+16,7%), comércio por grosso (+15,7%) e comércio de veículos (+12,5%).

Desde o início do ano, registaram-se 3342 insolvências, mais 319 (+10,6%) do que nos primeiros oito meses de 2019.

Nascimento de empresas

Desde o início do ano foram criadas 34 424 empresas, menos 10,2% do que no período homólogo de 2019.

Lisboa é o distrito com mais empresas criadas desde o início do ano (7558 novos registos), menos 33,6% do que nos primeiros meses de 2019. No Porto, houve 4334 novas constituições, menos 30,6% do que no mesmo período de 2019.

Nenhum distrito assistiu a um aumento no nascimento de empresas.