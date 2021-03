Insolvências disparam 32% em fevereiro

ESPLANADAS CAFES RESTAURACAO NA MEALHADA 220703 LUIS CARREGA

As insolvências cresceram 32% em fevereiro, sendo já 1.040 as empresas que se declararam insolventes desde o início de 2021.

Só no mês de fevereiro foram 514 as empresas a declarar-se insolventes, mais 124 que no período homólogo de 2020, segundo dados divulgados esta terça-feira pela consultora Iberinform.

O seu valor acumulado em 2021 representa um aumento de 22,4% em termos homólogos.

"Por tipologia de ações, nos dois primeiros meses deste ano, as declarações de insolvência requeridas aumentaram 49,6%, enquanto a apresentação à insolvência pelas próprias empresas teve um decréscimo de 12,2%", destaca a Iberinform em comunicado.

"Os encerramento com plano de insolvência também diminuíram 54,5% face ao período homólogo", adianta.

Os distritos de Lisboa e Porto são os que registam o maior número de insolvências, de 225 e 267 respetivamente, o que corresponde a aumentos de 23,6% e de 28,4%, comparando com o mesmo período de 2020.

Os setores de atividade com maior aumento do número de falências são os da área de ´'Eletricidade, Gás, Água', que registou uma subida de 150%, 'Hotelaria e Restauração', com um crescimento de 104,8%, e 'Telecomunicações'.

"Apenas dois setores registam um menor número de insolvências face ao período homólogo do ano passado: Indústria Extrativa [-50%] e Agricultura, Caça e Pesca [-28,6%]", adianta a consultora.

A crise também se reflete nas constituições de empresas, que caíram 32,1% em fevereiro, "com uma redução de 4.101 em 2020 para 2.785 em 2021".

Em termos acumulados, foram criadas desde o início deste ano 6.227 novas empresas, menos 35,1% que no mesmo período de 2020.

Portugal vive o seu 12º estado de emergência no âmbito de uma estratégia de gestão da crise sanitária que tem passado pela adoção de medidas fortemente restritivas, desde o início deste ano, incluindo um novo confinamento da população, fecho de escolas e estabelecimentos comerciais e negócios. A estratégia do país segue a que tem sido adotada pela maioria dos países europeus na gestão da epidemia do novo coronavírus.