Insolvências disparam 44% nos primeiros quatro meses de 2021

A hotelaria foi um dos setores mais afetados pela crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

O número de empresas em Portugal declaradas insolventes disparou 44% nos primeiros quatro meses deste ano, comparando com o mesmo período de 2020.

No total, registaram-se 2045 insolvências, entre janeiro e o fim de abril de 2021. "Apenas no mês de abril registaram-se 508 insolvências, mais 272 que no ano transato [aumento de 115%], das quais 319 são processos encerrados, 62,8% do total de insolvências apresentado", refere a consultora Iberinform num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Quanto à criação de empresas novas, "no acumulado do ano, a variação é de 4,5% alcançando-se um total de 13.857 constituições", adianta. As constituições em abril cresceram 194% face ao mesmo mês de 2020, "evoluindo de um total de 1.185 para 3.481 novas empresas".

No caso das insolvências, Porto e Lisboa lideram, com 503 e 408, respetivamente. Seguem-se Braga, com 249, Aveiro, com 161, e Setúbal , com 119.

Os setores mais afetados foram os das telecomunicações, com um aumento de 400% no número de insolvências, hotelaria e restauração, com uma subida de 140%, o setor de eletricidade, gás, água, que registou um crescimento de 100% e o do comércio de veículos, com mais 81%. Só o setor da agricultura, caça e pesca não registou um aumento do número de insolvências em 2021.

No total, foi requerida a insolvência de 432 empresas, o que espelha um aumento de quase 69% face ao período homólogo de 2020, enquanto as declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas aumentaram de 363 para 421.

Em termos de constituição de empresas, o número mais significativo de constituições regista-se em Lisboa, com 3.973 novas empresas, e no Porto, com 2.666". "No entanto, o distrito de Lisboa apresenta um decréscimo de 7,8% face a 2020, enquanto no Porto é de sublinhar um aumento de 9,5%", diz a Iberinform.

"Os setores com variação positiva na constituição de novas empresas são: indústria extrativa [+100%], comércio a retalho [54%], agricultura, caça e pesca [39%]", adianta.