Insparya de Cristiano Ronaldo investe até 40 milhões em expansão na Europa e Dubai

A Insparya, detida pelo futebolista Cristiano Ronaldo, pelo empresário Paulo Ramos e pelo fundo Vallis/Herme, anunciou esta quinta-feira que vai investir até 40 milhões de euros para acelerar expansão internacional. Empresa especialista em diagnóstico, tratamento e investigação em saúde e transplante capilar prevê abrir clínicas entre 10 a 15 clínicas até 2025. A Insparya abrirá espaços em Valência, Milão, Paris já em 2022. Segue-se o Dubai em 2023.

Em comunicado, a antiga Saúde Viável realça ter um plano de expansão entre os 25 e 40 milhões de euros, "com o objetivo de ultrapassar os 100 milhões de euros" de receitas em quatro anos. A previsão para a faturação deste ano está calculada em 45 milhões de euros.

Os novos movimentos de expansão começam já em abril, com a bertura da terceira clínica em Espanha. Valência junta-se, assim, a Madrid e Marbella. No verão, a Insparya planeia abrir também uma clínica na cidade italiana de Milão, em junho, "num investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros.

Mas há mais. "Além de Valência e Milão, pretendemos chegar a França, com a abertura de uma clínica em Paris", revela Paulo Ramos, que assume a função de presidente executivo do grupo Insparya. O empresário explica, citado no comunicado, que a ideia é "reforçar" a presença em Espanha e Itália, mas há a ambição de entrar noutros mercados, "como Inglaterra, Alemanha e outros países europeus".

"Paralelamente estamos a desenvolver contactos no Dubai, uma referência na Ásia, para encontrar um espaço adequado, de forma a podermos abrir até 2023", revela o gestor.

A Insparya fechou o ano de 2021 com uma faturação de 33,6 milhões de euros e um resultado líquido a rondar os oito milhões. Atualmente, a rede de clínicas para tratamentos capilares emprega 330 pessoas, das quais 14 dedicas a investigação.

Além das clínicas, a empresa tem um centro de investigação próprio situado na cidade do Porto - o Insparya Science and Clinical Institute.