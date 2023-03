Inspeção Geral de Finanças não ouviu CEO da TAP presencialmente por "falarem línguas diferentes"

O inspetor-geral da Inspeção-Geral de Finanças, António Manuel Ferreira dos Santos, intervém durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, em Lisboa, 29 de março de 2023. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O inspetor-geral de Finanças (IGF), António Ferreira dos Santos, esclareceu, esta quarta-feira, 29, o motivo pelo qual a ainda CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, não foi ouvida presencialmente no processo relativo ao relatório sobre a indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis, aquando da sua saída da TAP.



"A questão também foi o facto de estarmos a falar em línguas diferentes. Percebemos na audição que [a CEO fez] nesta assembleia [a 18 de janeiro] que isso [o facto de ela não falar português] foi utilizado para não terem sido respondidas algumas perguntas. Decidimos ""ouvir"" a senhora por escrito, fazendo as perguntas concretas, em português", referiu o inspetor-geral da IGF durante a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI).

Questionado sobre a possibilidade de a IGF ter ponderado recorrer a um tradutor, António Ferreira dos Santos respondeu que a hipótese foi ponderada, mas acabou por não avançar. "Pensámos nisso mas acabamos por dar, desta forma [por escrito], mais oportunidade à senhora engenheira para expor as suas ideias a partir do momento de ela usar tradução adequada", apontou.

Recorde-se que a gestora francesa acusou a IGF de "comportamento discriminatório" manifestando "perplexidade ao constatar que, lamentavelmente, foi a única pessoa diretamente envolvida que não foi ouvida pessoalmente perante a IGF".

"Fica devidamente registado este comportamento discriminatório por parte da IGF, relativamente ao qual não deixará de ser retirar, em devido tempo, todas as consequências legais", reforça a presidente executiva da empresa pública no relatório conhecido a 06 de março.

O inspetor-geral da IGF sublinhou, também, que é à entidade que "compete determinar a forma e o momento de decidir os moldes" das audições e que a CEO da empresa pública poderia "ter prestado esclarecimentos adicionais verbalmente ou por escrito"

O responsável recordou que foram recolhidos os esclarecimentos de Christine Ourmières-Widener em quatro momentos: através da resposta inicial da TAP, enviada a 9 de janeiro; nas declarações que a CEO prestou na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a 18 de janeiro; através das questões formuladas por escrito à IGF a 01 de fevereiro e, finalmente, na em resposta em sede de contraditório, a 23 de fevereiro.

As audições da CPI à TAP arrancaram esta quarta-feira com a estreia de António Ferreira dos Santos, o primeiro a ser ouvido pelos deputados, numa lista de 60 nomes que passarão pelo Parlamento durante as próximas semanas.