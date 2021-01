Inspetores sem carros para verificar teletrabalho

Ação de fiscalização de uma equipa de inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho, em Vizela. © Ivo Pereira / Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Janeiro, 2021 • 07:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não há carros para fiscalizar o teletrabalho em Portugal. Os inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) ficaram sem forma de verificar o cumprimento da legislação, denuncia o Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT). Os funcionários são obrigados, por isso, a recorrer aos transportes públicos.

"É um problema que sentimos de Norte a Sul do país. Precisamos de carros, de meios, não temos. Se quiserem aumentar a fiscalização é preciso disponibilizarem viaturas, que neste momento não existem"", detalha a presidente do SIT em declarações à edição desta sexta-feira do jornal Público.

A ACT ficou sem carros para os inspetores depois da primeira vaga. Os automóveis foram alugados por três meses e não houve renovação no final do contrato. "Agora, estamos nesta situação, que é reflexo de uma falta da capacidade de planeamento a longo prazo por parte da actual direcção ", acrescenta a mesma dirigente.

O teletrabalho volta a ser obrigatório sem necessidade de acordo a partir desta sexta-feira, ao abrigo das novas medidas do estado de emergência. A violação destas regras corresponde a uma contraordenação muito grave, com coimas entre 2040 e 61 200 euros.