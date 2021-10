Inspired investe 45 milhões em nova escola internacional em Cascais

Dinheiro Vivo 28 Outubro, 2021 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

Em Portugal a Inspired já investiu 40 milhões de euros na construção do PaRK International School em Alfragide e na aquisição do St. Peter's International School. Agora, o grupo anuncia o investimento de mais 45 milhões de euros no King's College School, em Cascais, que abrirá portas no próximo ano, mas ficará totalmente concluído apenas no ano seguinte.

"Este novo colégio terá uma localização fantástica, num extenso campus de 40.000m2, que estará concluído até setembro de 2023, equipado com instalações educacionais, artes performativas e desportivas de topo, bem como uma residência de boarding para 50 alunos", diz a empresa em comunicado.

A nova escola o ficará situada no campus existente do PaRK IS Cascais, terá capacidade para mais de 1200 alunos de um aos 18 anos de idade, e crescerá em duas fases, explica a empresa: "a partir da sua abertura oficial em setembro de 2022, oferecerá inicialmente vagas a crianças entre 1 e 13 anos. Em setembro de 2023, quando a expansão estiver concluída, irá receber alunos até aos 16 anos de idade. À medida que estes alunos forem crescendo, os anos escolares progredirão com eles, até oferecer todos os anos, para alunos até aos 18 anos".

A componente de escola interna será oferecida apenas a partir de 2023, para alunos a partir dos 13 anos.

A formação oferecida será o currículo internacional de Cambridge até aos 16 anos e o IB Diploma dos 16 aos 18.

"A Inspired irá implementar as suas melhores práticas globais e permitirá aos alunos de Cascais alavancar a nossa plataforma global e participar em programas de intercâmbio e outras atividades envolventes com mais de 70 escolas Inspired em todo o mundo", diz Nadim M. Nsouli, fundador e CEO da Inspired.

Barbara Beck de Lancastre, managing director da empresa em Portugal, acrescenta que "para além do seu excelente campus e das melhores instalações do mercado, o King's College School Cascais irá oferecer uma combinação perfeita de excelência educacional comprovada em mais de 50 anos de história, com uma abordagem verdadeiramente global e progressista".