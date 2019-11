Instagram e Facebook não estão a funcionar

O Instagram está em baixo, de acordo com alguns utilizadores da rede social. A notícia é avançada pelo Independent, que indica que um grande número de pessoas está a queixar-se de que não consegue partilhar fotografias na app nem atualizar o feed.

Segundo o Down Detector, plataforma que monitoriza falhas e tempo de inatividade em tempo real, os problemas mais notificados são falha geral, acesso à conta e a partilha de imagens. A plataforma revela ainda que os problemas estão a ser reportados um pouco por tudo o mundo -Europa, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Argentina e Malásia.

O alerta foi dado por volta das 14:15. Foram também foram registados problemas com o Facebook, dono do Instagram, assim como a sua aplicação de mensagens instantâneas, o Facebook Messenger.

Quanto ao WhatsApp, não foram reportados quaisquer falhas.

“Estamos a trabalhar para devolver as coisas à normalidade logo que seja possível”, disse um porta-voz do Facebook, citado pelo El País.

Também o Instagram já se manifestou através do Twitter, garantindo que está a tentar resolver a situação “o mais rápido possível”.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown

— Instagram (@instagram) November 28, 2019