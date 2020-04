Messenger lança uma aplicação à parte para videochamadas no computador

A empresa de Mark Zuckerberg está a enfrentar um crescimento do uso de ferramentas como a videochamada ao longo destes dias em que o isolamento social é uma realidade. Assim, produtos como o Instagram e o Messenger, ambos sob a alçada da empresa, estão a lançar novidades para tirar partido deste ‘boom’ das videochamadas.

No caso do Messenger, a novidade é uma aplicação à parte, virada para o desktop, que permite fazer chamadas de vídeo e conversas de grupo no computador, que chega tanto ao sistema operativo Windows como ao MacOS. A partir desta quinta-feira, está disponível nas lojas de aplicações Windows Store e Mac App Store.

“Mais do que nunca, as pessoas estão a usar a tecnologia para manterem-se em contacto com aqueles de quem gostam, mesmo que estejam fisicamente distantes. Ao longo do último mês, vimos um aumento de 100% no uso das pessoas a usarem o navegador de desktop para chamadas de voz de vídeo no Messenger”, indica a publicação de Stan Chudnovsky, vice-presidente do Messenger. “Com aplicações para MacOS e Windows, o melhor do Messenger chega ao desktop, incluindo chamadas ilimitadas e gratuitos de grupo”.

Embora a funcionalidade de fazer chamadas de vídeo através do Messenger já estivesse disponível – a app de conversação tem um dos limites mais alargados de utilizadores em chamadas de vídeo entre as aplicações sociais – esta aplicação à parte permite fazer chamadas com uma visualização maior. As conversas que mantém entre mobile e desktop são também sincronizadas, indica o Facebook.

A nova aplicação chega com praticamente as mesmas funcionalidades que o Messenger, incluindo o modo escuro e o uso de GIF, mas numa visualização de maiores dimensões.

Por estes dias, o uso de videochamadas tem sido uma forma de manter as pessoas em contacto, mas também de garantir que há forma de fazer exercício físico entre grupos de amigos, ter acesso a aulas ou a explicações, entre tantas outras opções.

Assim, não é só o Messenger a receber novas ferramentas. Também o Instagram, outro produto do universo Facebook, tem uma novidade para a visualização conjunta de publicações e vídeos na rede social. A ferramenta chama-se Co-Watching e permite que, enquanto estejam num chat de vídeo, um grupo de amigos possa visualizar conteúdo do Instagram em conjunto.

Quando estiver numa conversa de grupo dentro das mensagens do Instagram e decidir fazer uma videochamada, é possível ver conteúdos em conjunto – como publicações guardadas, de que gosta ou vídeos e imagens com o grupo em chamada.

No Instagram, está também disponível um sticker chamado ‘Em Casa’, que quando é adicionado a uma história, permite agregar todos os conteúdos de quem também está em casa, na tentativa de evitar a propagação da covid-19.

Além disso, tanto no Facebook como no Instagram, a empresa de Zuckerberg tem feito esforços para apresentar centros de informação atualizada sobre o coronavírus, muitas vezes com informação da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde.