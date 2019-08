Instagram e WhatsApp mudam de nome

O Facebook vai passar a colocar a sua marca na designação das aplicações Instagram e WhatsApp. A partir de agora as duas apps compradas por Mark Zuckerberg vão chamar-se “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook”.

A mudança surge numa altura em que a maior rede social do mundo enfrenta o escrutínio por parte dos reguladores de todo o mundo que pedem mais transparência sobre a sua política de privacidade, adianta a Reuters. “Queremos ser mais claros sobre os produtos e serviços que fazem parte do Facebook”, apontou fonte oficial.

As novas designações vão passar a constar dentro das aplicações e na App Store e Play Store, consoante os sistemas operativos. Por uma questão de espaço, os utilizadores vão continuar a ver apenas “Instagram” e “WhatsApp” nos respetivos ícones no telemóvel.

A rede social de Mark Zuckerberg comprou o Instagram em 2012 e o WhatsApp em 2014, cada uma tem mais de mil milhões de utilizadores atualmente.