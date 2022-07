Instalar ar condicionado em casa já custa mais 100 euros este verão

Calor faz aumentar compra de aparelhos de ar condicionado © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Com o calor a fazer-se sentir em força no nosso país aumenta a procura de aparelhos de ar condicionados. Segundo a análise da Fixando - a empresa de contratação de serviços -, com base nos mais de 2300 pedidos realizados na sua plataforma eletrónica, a instalação destes equipamentos sofreram aumentos na ordem dos 29,6%, este ano.

Ou seja, dos 355 euros que os consumidores pagaram no ano passado para que lhes instalassem um aparelho de ar condicionado em casa, em 2022 vão pagar uma média de 460 euros. Uma subida na ordem dos 100 euros.

A procura por serviços de instalação destes equipamentos subiu 57% em junho, face ao mês anterior, altura em que a procura tinha aumentado em 58%, relativamente a abril deste ano.

Também os serviços de manutenção destes equipamentos aumentaram em 2022, com o preço médio por serviço a subir de 60€, em 2021, para 73€, mais 21,67%.

Como revela a Fixando é no distrito de Lisboa que se regista um maior número de pedidos de instalação de aparelhos de ar condicionado, com 35% das requisições a serem realizadas em junho. Seguem-se o distrito do Porto (16%), Setúbal (14%), Faro (9%) e Santarém (6%).

Alice Nunes, diretora de Novos Negócios da Fixando, estima que com as altas temperaturas que se avizinham nos próximos dias a procura por serviços e equipamentos de climatização registe nova subida significativa, na ordem dos 56%, durante o mês de julho.

A mesma responsável alerta ainda para a falta de mão-de-obra neste setor, que se traduz numa dificuldade em dar resposta à procura que se regista nesta época do ano, sendo que em 2021 cerca de 60% dos pedidos para este setor não obtiveram resposta.