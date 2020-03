Intel deixa avisos sobre impacto de pandemia no negócio

A pandemia global está a levar várias empresas a fazerem alterações aos planos de negócio que tinham traçado. A Intel é um desses casos, com a empresa a avisar que a pandemia global poderá ter um “impacto material” no negócio, mesmo que a empresa mantenha as fábricas operacionais.

Uma das alterações que a fabricante de processadores americana vai fazer é suspender o plano de recompra de ações, algo que tinha anunciado em outubro do ano passado. Na altura, a Intel referia que iria recomprar ações no valor de 20 mil milhões de dólares, num intervalo de tempo entre 15 a 18 meses. Nos últimos meses, a empresa já recomprou 7,6 mil milhões de dólares em ações, indica a Reuters.

A empresa referiu ainda que esta suspensão não terá impacto no pagamento de dividendos.

A Intel não é a única empresa a adotar esta estratégia, motivada pelas preocupações em torno da pandemia global de covid-19. Na semana passada, foi a vez da operadora de telecomunicações AT&T anunciar uma decisão semelhante.