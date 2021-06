Intelcia da Altice integra 1100 novos colaboradores de call centers

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A Intelcia Portugal, uma empresa do Grupo Altice, vai integrar a partir de 1 de julho, quinta-feira, 1100 novos colaboradores nos quadros para entrarem ao serviço de 12 call centers, numa operação de nearshoring (clientes estrangeiros), a partir do nosso país.

No final de 2020, a Intelcia já contava com cerca de 5000 colaboradores, depois de integrar no início de novembro cerca de 2 mil colaboradores que, até então, prestavam serviços de call centers para a dona da Meo através da Egor Outsourcing e da Randstad Prestação de Serviços. Com este movimento, a Intelcia passou "a ser o prestador preferencial dos serviços de atendimento ao cliente da Altice Portugal".

Segundo uma nota de imprensa do Grupo Altice, "desde 2019 que a Intelcia tem investido no seu desenvolvimento em Portugal e é hoje um dos principais players na área do serviço ao cliente, empregando em Portugal cerca de 6 mil pessoas. Este reforço de 1100 colaboradores traduz um investimento na criação de emprego especializado".

Para a Intelcia Portugal, "este projeto representa o reforço da presença da Intelcia no mercado nacional e internacional, bem como um estímulo à economia portuguesa, com o objetivo de atrair novos projetos para o país", pode ler-se na mesma nota.

A Intelcia, detida em 65% pela Altice Portugal e o restante capital é detido por dois empresários marroquinos (Karin Bernoussi é um dos fundadores), conta já com um total de 27 mil colaboradores, 56 sites e presença em 17 países. A empresa pretende "continuar à sua expansão potenciando as competências multilinguísticas e de serviço ao cliente, através de novas oportunidades de crescimento em Portugal e nos restantes países onde atua".