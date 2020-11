Intelcia da Altice passa a integrar 2 mil colaboradores de call centers que serviam dona do Meo

Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Filipe Amorim/Global Imagens

A Intelcia, empresa de serviços de atendimento ao cliente detida a 65% pela Altice, passou a integrar cerca de 2 mil colaboradores que, até aqui, prestavam serviços de call centers para a dona do Meo através Egor Outsourcing e da Randstad Prestação de Serviços. A Intelcia "passa agora a ser o prestador preferencial dos serviços de atendimento ao cliente da Altice Portugal". Com esta incorporação serão 5000 colaboradores até ao final de 2020.

Em janeiro, a Intelcia já tinha integrado mais de 2000 pessoas que transitaram da Manpower Solutions, onde já prestavam serviços de apoio ao cliente e comercial para a dona do Meo. O processo ficou concluído em março.

"Este movimento, do ponto de vista laboral, representa a incorporação de cerca de 2.000 recursos humanos na Intelcia, sendo não só assegurada a manutenção integral de todas as condições que os colaboradores tinham na empresa de origem (condições laborais, remuneratórias e garantia de antiguidade), mas dando um passo qualitativo, com a atribuição de seguro de saúde a todos estes colaboradores, um benefício inédito nesta área de atividade", diz a Altice, em comunicado.

Os colaboradores agora integrados Intelcia prestavam até aqui serviços nas áreas de apoio ao cliente e comercial para o Meo, através de uma ligação contratual à Egor Outsourcing e Randstad Prestação de Serviços.

"Este reforço, que representa mais investimento, estímulo à economia portuguesa, criação de emprego é fundamental para o desenvolvimento de um dos pilares estratégicos da Altice Portugal - Foco no Cliente e Qualidade de Serviço -, aliás eleito como prioritário para o próximo triénio", refere a operadora.

"Com esta incorporação serão 5000 colaboradores até ao final de 2020", adianta fonte oficial da Altice Portugal, ao Dinheiro Vivo. "Há diferentes vínculos contratuais, mas a Intelcia não recorre a trabalho temporário", continua. "As áreas de Customer Care e Commercial asseguradas até agora pela Randstad e que vão ser totalmente assumidas pela Intelcia Portugal dizem respeita às operações nacionais", refere ainda.

A operar em Portugal desde setembro de 2018, a Intelcia "sendo um player internacional no mercado, continuará a prestar atividade fora do ecossistema Altice, e contando já com um portfólio robusto de clientes, nas áreas da tecnologia, telecomunicações e setor segurador".

A companhia, detida em 65% pela Altice Portugal e o restante capital é detido por dois empresários marroquinos (Karin Bernoussi é um dos fundadores), conta mais de 24 mil colaboradores, tem 44 sites e presença em 16 países, pretendendo "continuar a sua expansão através de um plano para 2021", apostando em outras geografias, em concreto nos Estados Unidos. O grupo Altice, recorde-se, tem operação neste mercado.

A Intelcia prevê "um crescimento de número de colaboradores e diversificação linguística e de especialização em áreas de ITO e BPO em gestão de relações B2C e B2B, outsourcing de processos de negócio, soluções informáticas e serviços digitais."