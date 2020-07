Intelcia do grupo Altice quer contratar 500 colaboradores até final do ano

A Intelcia Portugal, empresa do grupo Altice Portugal, quer contratar cerca de 500 colaboradores até ao final do ano para as suas operações a nível nacional para a prestação de serviços para diversos sectores de atividade. Cerca de 10% das novas contratações são para lugares de gestão, como chefias de equipa e coordenadores de operações.

“O segundo semestre de 2020 será particularmente aliciante e desafiante para a Intelcia, pois temos projetos internacionais e nacionais a arrancar e outros em crescimento. Sendo uma empresa recente no mercado português, iremos proporcionar oportunidades de carreira muito interessantes para os nossos colaboradores e para quem queira abraçar os nossos desafios”, refere Carla Marques, country-manager da Intelcia Portugal, citada em nota de imprensa.

“Na Intelcia acreditamos que o nosso sucesso se baseia na nossa capacidade de construir uma relação de confiança com os nossos colaboradores e clientes, na nossa agilidade e no nosso foco humano. Investimos na criação das melhores condições para atrair e desenvolver talentos”, diz ainda a responsável.

As contratações visam reforçam as operações a nível nacional (Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Caldas da Rainha) da Intelcia, para a prestação de serviços a projetos em português, francês, inglês, italiano, alemão e castelhano, em diversos sectores de atividade.

Veja aqui as ofertas disponíveis

Atualmente, com atualmente com 2400 colaboradores, a Intelcia, que já desde 2016 fazia parte do universo internacional Altice, passou a integrar desde o início do ano os cerca de 2 mil trabalhadores que prestavam serviços à operadora dona do Meo através da Man Power.