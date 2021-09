Intelcia reforça no outsourcing com aquisição da espanhola Unísono

Os conselhos de administração da Intelcia e da Unísono. © D.R.

A Intelcia, empresa do universo Altice e presente também em Portugal, acaba de anunciar a aquisição do grupo espanhol Unísono, multinacional líder na gestão de serviço ao cliente e transformação digital. Com esta operação, a Intelcia quer tornar-se um dos líderes mundiais do setor e responder por receitas de 1,5 mil milhões de euros até 2025.

A Intelcia vai agora expandir a sua presença internacional com novas capacidades multilingues onshore, nearshore e offshore para se dirigir ao mercado de língua espanhola.

O grupo de outsourcing estima atingir este ano um volume de negócios de 700 milhões de euros, tornando-se um dos líderes do mercado com 300 clientes, 35 mil colaboradores e 72 sites em 20 países.

Segundo comunicado enviado às redações, a Unísono é especializada na gestão de experiência do cliente, outsourcing de processos empresariais, digitalização, automatização e consultoria de relacionamento com o cliente.

O grupo espanhol, que responde por perto de 9 mil colaboradores em Espanha, Colômbia, Chile e Escócia, fechou 2020 com um volume de negócios de 146 milhões de euros e mais de 100 clientes no seu portfolio.

A Intelcia comprou o grupo Unísono na linha da estratégia definida para 2020-2025 da Intelcia, respondendo assim aos desafios de diversificar tanto a nível geográfico como em termos de negócios.

Segundo Karim Bernoussi, presidente e cofundador do grupo Intelcia. o objetivo desta aquisição "é contar com o conhecimento da gestão local e preservar as competências", numa "parceria genuína que oferecerá aos colaboradores da Unísono perspetivas de desenvolvimento, particularmente, no que respeita a posições mais globais".

O gestor adianta que a complementaridade da experiência e presença geográfica "já nos permitiu identificar várias áreas de crescimento".

Por seu turno, Maria Del Pino Velázquez, fundadora do grupo Unísono, afirma "estar entusiasmada com as promissoras perspetivas de crescimento que agora se apresentam para a empresa que fundei em 1999".