Intercidades com preço do regional no Covilhã-Guarda

Ensaios no regresso da ligação entre Covilhã e Guarda. © DR

A 48 horas do regresso do comboio entre Covilhã e Guarda, a CP ainda não divulgou os horários e os preços aos utentes. Sabe-se, para já, que as viagens do Intercidades entre as duas cidades vão custar praticamente o mesmo que as deslocações pelo serviço regional.

Captar passageiros para o comboio é o principal objetivo desta estratégia, segundo o anúncio feito na quarta-feira pelo administrador da empresa, Pedro Ribeiro. Aposta semelhante foi seguida para a eletrificação da linha do Minho, com o Intercidades Viana-Valença a ter um preço mais baixo do que o interregional.

A partir de domingo, Covilhã e Guarda voltarão a estar ligadas pela ferrovia com seis ligações diárias. Inicialmente, a CP só contava fazer paragens em Caria, Belmonte e Maçainhas.

A transportadora acabou por acrescentar, em cima da hora, as paragens de Benespera e Sabugal. A pressão dos autarcas levou a esta alteração mesmo sem a realização de estudos de procura.

A viagem entre Covilhã e Guarda vai demorar, pelo menos, 43 minutos no serviço regional - mais dois minutos do que inicialmente previsto; no Intercidades, a ligação poderá demorar 54 minutos, por causa de duas paragens técnicas, definidas pela Infraestruturas de Portugal.

Também estava prevista a circulação de mais comboios Intercidades (4) do que regionais (2). A CP, no entanto, transformou um dos Intercidades que iria seguir para Lisboa pela linha da Beira Alta num comboio regional que irá usar locomotiva e carruagem do Intercidades.

No futuro, contudo, o Intercidades só deverá parar na Covilhã, Belmonte e Guarda. Isso só deverá acontecer assim que ficarem concluídas as obras na linha da Beira Alta, cujos trabalhos vão arrancar no final de 2021 e ficarão concluídos no início de 2023.

Autarcas exigem mais

O esquema de horários gerou indiginação na Guarda. A Assembleia Municipal aprovou ontem, por unanimidade, uma moção para exigir à CP horários e serviços "em articulação com tranportes rodoviários", segundo a Lusa. A transportadora, contudo, não tem mais material circulante para corresponder às expectativas.