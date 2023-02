Interessado na TAP chega a acordo para comprar a totalidade da Air Europa

O grupo de aviação IAG (International Airlines Group), que detém a Iberia, a British Airways e também a Vueling e Aer Lingusecha, chegou a um acordo com a Air Europa para comprar os restantes 80% da companhia espanhola por 400 milhões, avança esta quinta-feira o El País.

O acordo pressupõe o pagamento à Globalia, dona da Air Europa, de 400 milhões de euros, dos quais 100 milhões serão em ações da IAG.

Assim, o grupo IAG, um dos interessados na compra da TAP, vai ficar com a totalidade do capital da Air Europa. Recorde-se que a empresa já tinha adquirido, no ano passado, 20% da companhia espanhola por conversão de títulos de dívida no montante de 100 milhões de euros, pelo que o total da operação ascende a 500 milhões de euros.

Quando a Concorrência der luz verde ao negócio, será efetuado o primeiro pagamento de 200 milhões de euros, sendo 100 milhões em dinheiro e 100 milhões em ações IAG (ao preço fixado na assinatura deste acordo), o que tornará a Globalia num acionista maioritário do grupo IAG.

Os outros dois pagamentos, de 100 milhões de euros cada, serão feitos no primeiro e segundo aniversário, respetivamente, da aprovação por Bruxelas.

O acordo está sujeito à aprovação das autoridades da concorrência. Da mesma forma, estabelece uma indemnização de 50 milhões de euros a título de multa, no caso de a aquisição não se concretizar.