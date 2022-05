Intermarché angariou sete mil euros em produtos para a Cruz Vermelha Portuguesa

Intermarché participou na campanha solidária da Cruz Vermelha Portuguesa © DR

O Intermarché vai entregar sete mil euros em produtos à Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), no âmbito da sua participação na campanha solidária desta associação.

A iniciativa decorreu entre 14 e 25 do mês passado e teve como objetivo ajudar famílias carenciadas.

Os produtos foram adquiridos pelos clientes das lojas do Intermarché, que depois da compra os entregaram diretamente aos voluntários da CVP, explica a marca, em comunicado.

A ação contou com "o apoio de uma vasta rede de colaboradores e operadores de caixa das lojas Intermarché a nível nacional" e com as doações solidárias dos clientes, que vão contribuir "para melhorar a vida daqueles que atualmente passam por uma situação mais vulnerável", elogia a empresa.