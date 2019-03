Intermarché. Consumidores obtiveram 14 milhões de poupança com cartão

O Intermarché permitiu o ano passado aos consumidores com cartão da cadeia do Grupo Mosqueteiros uma poupança de 14 milhões de euros, uma subida de 14% face ao ano anterior, adiantou Martinho Lopes, administrador do Intermarché, ao Dinheiro Vivo. A marca está com um novo posicionamento: preço.

“Em 2018 o valor cresceu cerca de 14% em relação ao ano anterior. Este crescimento está relacionado com um posicionamento mais agressivo por parte do Intermarché, no que diz respeito às vantagens dadas ao consumidor através do cartão de fidelidade”, diz Martinho Lopes.

“Para além da aposta nos descontos, em cartão o Intermarché baixou de forma permanente os preços de centenas de produtos”, refere o administrador da cadeia do grupo Mosqueteiros.

Este ano, no momento em que o mercado aguarda a entrada da Mercadona em Portugal, o grupo está com novo posicionamento, focado no preço.

Quais então as estimativas de poupança que antecipam para os clientes da cadeia? “O valor promocional em cartão vai estar em linha com o valor de 2018, e iremos reforçar a redução permanente de preços. Neste campo estamos a trabalhar para alargar os preços reduzidos a mais produtos e gamas”, adianta Martinho Lopes.