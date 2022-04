Intermarché oferece planos de saúde aos clientes

Marca oferece dois planos de saúde © DR

O Intermarché vai disponibilizar planos de saúde aos seus clientes. Segundo a marca explica, em comunicado, o "Plano Relaxa +" e o "Plano Saúde Ideal Cuida +" nascem de uma parceria com a Saúde Prime e demonstra "a preocupação" do Intermarché em oferecer "sempre as melhores soluções aos seus clientes".

Os clientes que utilizem o Cartão Poupança do Intermarché poderão subscrever gratuitamente o "Plano Relaxa +", que dará acesso a preços especiais em consultas de nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia da fala, ginásio, spa/massagens, ótica e muitas outras, explica a marca.

Já o "Plano Saúde Ideal Cuida +" pode ser subscrito por nove euros mensais por pessoa e, com este seguro, os beneficiários podem ter acesso a consultas até 35 euros, vídeo-consultas de atendimento gratuitas (24horas/7dias por semana), check up anual por 40 euros e 31 atos médicos dentários.

Os clientes que escolham este plano acumulam 8 euros em Cartão Poupança.

Se já utilizar os programas Bebé+, Famílias Numerosas+ e Geração+, o valor mensal por pessoa reduz para 8,5 euros e acumula em Cartão 10 euros.